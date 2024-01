Padel Trend Expo, che successo

Cala il sipario sulla seconda edizione di Padel Trend Expo, il primo grande evento Internazionale dedicato interamente alla community e industry b2c e b2b del padel, kermesse che si è conclusa ieri all’Allianz MiCo, registrando in 3 giorni oltre 22.000 presenze con un incremento del 23% rispetto al 2023. Organizzata da Next Group , agenzia di comunicazione integrata, in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel - che per l'occasione ha esposto nel proprio stand la Coppa Davis , oggetto di migliaia di foto da parte del pubblico - ed il patrocinio del Comune di Milano, la "fiera" intrattenimento ha raccolto anche per questa edizione numeri significativi, con un +20% sulla vendita degli stand (120) e +28% relativamente alla presenza dei marchi nazionali e internazionali presenti (145).

Le parole di Luisi Spera

«Siamo entusiasti di questa seconda edizione, sia per la crescita registrata a livello di numeri, ma soprattutto per la qualità dei visitatori molti provenienti anche dall'Inghilterra, Francia, Svezia, Stati Uniti e Cina con cui abbiamo condiviso ogni singolo momento di questa "festa" sul padel. Il pubblico, gli espositori e gli sponsor, che ringrazio ancora una volta, insieme alla FITP ed al Comune di Milano, hanno saputo cogliere appieno lo spirito della nostra iniziativa e questo ci invoglia a fare ancora meglio per il futuro» - ha dichiarato Luigi Spera, Direttore Generale Padel Trend. La kermesse, ha offerto ancora una volta un programma ricchissimo, spaziando dalla presenza delle prestigiose Academy Internazionali, per passare alle esileranti esibizioni e top show dei tantissimi top players, tra cui quali Pablo Lima, Mati Diaz, Mike Yanguas, Javier Garrido, Momo Gonzalez, Gonzalo Rubio, Tolito Aguirre, Gemma Triay, Eli Amatrian, Veronica Virseda, Carolina Orsi e Lorena Vano, per poi chiudere con le tanto attese clinic rivolte al pubblico, prese ancora una volta d'assalto dai visitatori, con lunghe file ai desk per prenotare il proprio posto in campo e tenute dai top coach di fama mondiale e numeri 1, quali Juanjo Gutierrez, Manu Martin, Claudio Gilardoni, Martin Echegaray, Maxi Castellote, Alberto Ruiz, Marcela Ferrari e Gustavo Spector.

Tanti personaggi

Numerosissima anche per il 2024 la presenza di tanti personaggi tra i quali: Nicola Amoruso, Alessandro Budel, Andrea Barzagli, Papu Gomez, German Denis, Riccardo Maspero, Gianluca Zambrotta, Nelson Dida, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Fernando Orsi, Francesco Coco, Antonio Cabrini, Gianluca Basile, Gianmarco Pozzec- co, Claudio Coldebella, Piero Montecchi, Giacomo Galanda, Flavia Pennetta, Roberta Vinci, Paul Griffen, Matteo Barbini e Rudy Zerbi e Eleonora Daniele.