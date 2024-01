Verde e racchette, ecco il Green House Padel alle porte di Roma

Le origini del Green House Padel

Inizialmente c'era soltanto il tennis, poi è arrivato il padel. Con un anticipo notevole rispetto alla concorrenza. Sì, perché il primo campo è stato creato addirittura nel 2014, praticamente dieci fa. «Poi, visto che l'idea stava funzionando alla grande nel 2018 sono arrivati gli altri sette campi - racconta Francesco Ghezzi -. Abbiamo agito in anticipo, siamo stati uno dei primi circoli col padel a Roma. L'intuizione è nata dall'esperienza spagnola, siamo stati dei precursori perché abbiamo capito che questa moda sarebbe esplosa a breve anche in Italia. È stata una mossa giusta, il padel è subito piaciuto». Tra i frequentatori del Green House Padel, anche Totti e Candela. E le cose sono andate bene anche durante il periodo del Covid. Passione, impegno, aggregazione. All'interno della struttura c'è anche il "padel cafè", un punto di ristorazione che si trova dentro i campi al coperto. Tanti i progetti. «Abbiamo quattro squadre maschili e una femminile nei campionati non agonistici e adesso vogliamo iscriverci al campionato agonistico, partendo dalla Serie D. Inoltre, il nostro obiettivo è quello di partecipare anche alla Coppa dei Club MSP».

La diffusione del Padel nelle scuole tra gli obiettivi

C'è poi l'aspetto legato ai giovani. Tra gli obiettivi principali del Green House, il cui sponsor tecnico è Dunlop, va segnalato quello di "includere" e diffondere il padel anche nelle scuole per avvicinare i più giovani a questo sport. Si inquadra in questa ottica ad esempio il progetto "Racchette in classe" che il Green House Padel ha deciso di sposare. All'interno del circolo di Marino sono tre gli istruttori. Il "leader" è Nacho Blazquez Domínguez, spagnolo di 28 anni numero 220 del World Padel Tour, affiancato da Daniele Lanuti e Gabriele Monaco. «Abbiamo una scuola per giovani, al momento con 12 ragazzini ma il numero è destinato ad aumentare con il progetto “Racchette in classe”. In più nel nostro circolo c'è anche un'accademia “spagnola” per gli adulti. Per il futuro l'obiettivo è quello di continuare a organizzare tornei di livello nazionale sempre con buoni montepremi, cosa che già avviene».