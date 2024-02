Genova 2024, quanto padel. Bianchi: “Grande orgoglio”

GENOVA - Dal 2024, l’Italia avrà tre tappe nel circuito unificato Premier Padel. Oltre a Roma e Milano, infatti, si terrà dal 15 al 21 luglio il P2 a Genova, scelta come location del nuovo tour mondiale che toccherà cinque continenti. Una decisione non casuale che valorizza ancora di più la città genovese che proprio per il 2024 è Capitale Europea dello Sport, titolo assegnato da ACES Europe: «Vedere il nome di Genova tra le tappe italiane del Premier Padel rappresenta sicuramente un motivo di grande orgoglio – le parole dell’Assessore allo Sport del Comune Alessandra Bianchi –. È uno sport che, in pochissimo tempo, ha coinvolto un numero sempre crescente di appassionati e praticanti ed è già iniziato il countdown per il P2 di Genova. Sarà un’occasione unica per la nostra città anche dal punto di vista turistico, una vetrina internazionale per promuoverne bellezze ed eccellenze».