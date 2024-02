Castiglione Torinese, il sindaco: "Da noi il primo campo del territorio"

Le parole del sindaco

«Il progetto nasce nel 2019 - le parole in esclusiva del sindaco Loris Giovanni Lovera - abbiamo sfruttato i suggerimenti dei nostri atleti, come ad esempio la tennista Giulia Gatto-Monticone, che ci ha consigliato di puntare, oltre al tennis, anche sul padel. La gara è stata pubblicata con l'intento di scegliere l'azienda entro marzo e completare i lavori entro metà 2025. Tutto il consiglio comunale è stata unito a riqualificare questo impianto sportivo con un'offerta variegata per tutte le età e per dare soprattutto opportunità sportiva ai giovani. Lo sport è necessario per l'educazione sociale e salute». La Polisportiva Pedaggio infatti vedrà, oltre al campo da padel, la realizzazione di una palestra, due campi da tennis, un ampio parcheggio e l'abbattimento delle barriere architettoniche, in piena conformità con le linee guida CONI. Oltre a entrare nell'agenda politica, il padel è entrato nel cuore anche degli amministratori pubblici: «Sì, gioco a padel da un paio di anni - conclude il sindaco Loris Giovanni Lovera - a livello amatoriale quando sono libero da impegni lavorativi. Il bello del padel è che a differenza del tennis non c'è bisogno di tanta tecnica prima di praticare, è più semplice come approccio a tutti i livelli. Questo è il motivo di uno sport vincente, che coinvolge tutte le fasce d'età».