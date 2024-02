Carraro: "Padel, il 2024 anno cruciale. Massima visibilità in Italia"

SuperTennis, il comunicato ufficiale

"SuperTennis, palcoscenico del grande padel. In virtù dell’accordo con Premier Padel, da lunedì 26 febbraio, sarà possibile seguire sul canale della FITP – in chiaro, gratuitamente – tutte le 25 tappe del Circuito Internazionale Premier Padel, governato dalla Federazione Internazionale di Padel (FIP) e promosso dalla Professional Padel Association (PPA) e da Qatar Sports Investments (QSI). I 25 tornei sono così suddivisi: 4 Majors (compreso l’evento in programma a Roma a giugno), 11 P1 (con l’evento di dicembre a Milano), 9 P2 (inclusa la tappa di luglio a Genova) e le Tour Finals. L'accordo prevede la trasmissione esclusivamente sul digitale terrestre al Canale 64. In occasione degli eventi del circuito Premier Padel, dunque, chi guarda SuperTennis in streaming attraverso il sito o la piattaforma SuperTenniX, oppure via satellite, vedrà una programmazione diversa con eventi esclusivamente tennistici. Sul digitale terrestre, come già sperimentato l'anno scorso in occasione dei Challenger di Torino e Cagliari, del WTA 125 di Firenze e in particolar modo durante lo US Open, sarà disponibile anche l'HbbTV (acronimo di Hybrid Broadcast Broadband TV), una funzione presente su tutte le Smart TV di recente fabbricazione connesse ad internet, che consente allo spettatore l’accesso a contenuti aggiuntivi gratuiti. Premendo il tasto verde del telecomando, infatti, gli appassionati potranno passare su SuperTennis 2 e seguire la programmazione dedicata al tennis quando sul Canale 64 sta andando in onda un torneo di padel o, viceversa, continuare a seguire gli incontri dell'evento Premier Padel se sul 64 è in onda la diretta un incontro di tennis (al tennis, infatti, sarà dato spazio anche durante le settimane in cui sarà protagonista il circuito Premier Padel, soprattutto in presenza di italiani in campo)".