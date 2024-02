Riyadh Season Premier P1: Neymar in tribuna per i big

Un fuoriclasse ad ammirare i fuoriclasse. Il feeling tra i calciatori e il padel non è una novità e questa mattina ci ha pensato Neymar a darne un'ulteriore dimostrazione. Il numero 10 dell'Al Hilal e della nazionale brasiliana si è infatti presentato sul Campo Centrale del Riyadh Season Premier P1 per assistere all'esordio nel torneo di due delle coppie più attese, quella composta dal numero uno del ranking FIP Arturo Coello e Agustin Tapia nel tabellone maschile e Marta Ortega e Gemma Triay in quello femminile.

Cappellino da basket e occhiali da sole, Neymar - che non ha mai nascosto la sua passione per la 'pala' - ha assistito prima all'esordio delle due giocatrici numero 3 del seeding, che dopo aver ceduto il set d'apertura a Merino Saez e Saiz Vallejo hanno lasciato appena tre giochi alle connazionali e si sono imposte in tre partite. Per poi applaudire anche la coppia numero 2 del seeding maschile, quella composta da Coello e Tapia, che ha avuto bisogno di due soli set per superare gli spagnoli Ruiz e Cardona, provenienti dalle qualificazioni.

E al termine del loro impegno, "O’ Ney" ha scambiato qualche impressione con Coello e Tapia (vincitori di quattro titoli Premier nel 2023, a Roma, Madrid, Mendoza e Parigi), suscitando l'attenzione e la curiosità dei tifosi presenti. Chissà che Neymar, alla sua seconda stagione nella Saudi Pro League dopo aver fatto le fortune di Santos, Barcellona e Paris Saint-Germain (e del Brasile, con cui ha superato le 100 presenze) con oltre 350 gol messi a segno, non abbia chiesto qualche consiglio per essere al top anche sul campo da padel…