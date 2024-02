Il movimento femminile vola con Wow Padel

Un padel sempre più a tinte rose. Il movimento femminile, cresciuto inizialmente in maniera più timida rispetto al maschile, sta conoscendo negli ultimi tempi un'esplosione di divertimento e aggregazione tra il gentil sesso. E sono cresciuti di conseguenza tornei e attività legate soltanto alle donne. Un esempio virtuoso è rappresentato dal movimento WOW, nato a Roma nel 2023 da un'idea di Domitilla Volpi , istruttrice Padel I livello FITP e MSP , e Alessia D'Alessio , content & social media strategist. WOW nasce per creare e supportare la nascita di un circuito femminile di livello, che consente di fare rete tra le giocatrici, attraverso l'organizzazione di tornei di categoria femminile e misto, partite, lezioni, eventi di intrattenimento pensati per gli appassionati, momenti di allenamento intensivo con academy e clinic.

La community, che in pochi mesi ha raccolto oltre 200 giocatrici, ha partecipato a già quattro tornei svolti nei circoli della Capitale (Jolly Padel, World Aurelio Padel Center, Villa Aurelia e Vita Padel) e si appresta a vivere il quinto appuntamento che si terrà presso il Grifone Padel il 9 marzo, con un torneo misto Gold/Silver in contemporanea sui sei campi indoor di ultima generazione della struttura.

In estate

Non solo tornei, perché il movimento WOW ha aperto anche la sezione Adventures: un format estivo in doppia data con due weekend a Tortoreto in Abruzzo, per una full immersion di padel, divertimento e relax con special guest Martina Pugliesi, top player del movimento femminile italiano. Due le date programmate dall'organizzazione: 7-9 giugno e 21-23 giugno con early booking entro il 31 marzo. Tanti i partner che stanno seguendo con interesse lo sviluppo di WOW Padel, supportandone le finalità amatoriali e di aggregazione sociale, come MSP Roma, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.