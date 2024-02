Coppa dei Club Sardegna, al via il prossimo weekend!

Tutto pronto per la 4.a edizione della Coppa dei Club-Sardegna. Partirà infatti nel weekend la fase provinciale di Cagliari, che vedrà ai nastri di partenza 8 Circoli per 10 formazioni totali partecipanti. A seguire, sarà la provincia di Sassari, con 4 Circoli e cinque squadre partecipanti, a proseguire il cammino della più grande manifestazione amatoriale a squadre d'Italia, organizzata dal MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Anche nell'Isola i numeri crescono di anno in anno: oltre 250 saranno i giocatori e giocatrici che scenderanno in campo dal 2 marzo per il titolo Regionale che significherà l'accesso alla Finale Nazionale Padel MSP Italia, in programma dal 12 al 14 luglio. Campione in carica lo Spazio Newton, vincitore delle ultime due edizioni della Coppa dei Club Sardegna. A contendere il titolo al club sardo, per la provincia di Cagliari parteciperanno il Padel Club Santa Lucia, Bamm, Sport City Cagliari, Ossigeno, Porto Columbu, VI Miglio e Toto Cagliari; per la provincia di Sassari il Padel Club Olmedo, Padel Academy Ozieri, Sporting Club Macomer e Porto Pollo Padel.