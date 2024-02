Padel Best Expo, Monte-Carlo si prepara ad accogliere il CUPRA FIP TOUR

La Federazione Monegasca di Padel si prepara ad accogliere a Monte-Carlo il prestigioso CUPRA FIP Tour 2024, circuito della Federazione Internazionale Padel che conta circa 120 tornei validi per il FIP ranking, distribuiti nei cinque continenti. Il torneo internazionale si disputerà dal 2 al 9 aprile. La prima parte del torneo avrà luogo al V. Indomitus Padel Club, il partner club della Federazione Monegasca che ha aperto i battenti in febbraio. La seconda fase del torneo si svolgerà nel cuore del Principato, al Grimaldi Forum, all’interno di Padel Best Expo, il primo summit internazionale di padel del Principato di Monaco con la cui organizzazione (Bsg) la Federazione Monegasca di Padel ha dato vita a una vigorosa partnership. Migliaia le presenze nel Principato di Monaco previste nei giorni di Padel Best Expo per il concomitante Monte-Carlo Rolex Master, evento che attrae ogni anno 130mila presenze da tutto il mondo. Gli appassionati di tennis potranno cogliere l’occasione per immergersi nella galassia del padel e vedere in campo i migliori giocatori al mondo impegnati nella FIP RISE del Cupra FIP Tour, in cui i giocatori acquisiranno punteggio nel FIP ranking.

"Orgogliosi della scelta della FIP"

Cécilia D’Ambrosio, Presidente della Federazione Monegasca Padel, ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi di annunciare che la FIP abbia scelto il Principato di Monaco per un evento così importante come una tappa della FIP RISE nell’ambito del Cupra FIP Tour. E siamo lieti che questo evento sia inserito nell'evento del padel per eccellenza di Monte-Carlo, Padel Best Expo, prodotto dalla società italiana Bsg con cui abbiamo attivato una proficua collaborazione. Infatti, come Federazione Monegasca di Padel sentivamo l'esigenza di creare sinergie virtuose in grado di mettere in luce questo sport in continua crescita e con queste iniziative straordinarie siamo certi di promuovere e valorizzare il padel ai massimi livelli. La recente apertura del nostro partner club indoor al 100%, V. Indomitus Padel, è un ulteriore segnale del futuro raggiante che verrà riservato al padel monegasco. Grazie ai forti collegamenti che abbiamo creato con la FIP, e in particolare con il suo Presidente Luigi Carraro, e la prima edizione di Padel Best Expo, noi possiamo dire che a Monte-Carlo ora abbiamo il contenitore ideale in grado di ospitare tutto ciò che esprime eccellenza nel padel".