Monte-Carlo, la forza inclusiva del padel per la seconda edizione della Five Padel Cup

I valori del padel e la sua forza inclusiva tornano in campo a Monte-Carlo per la seconda edizione della Five Padel Cup: dopo il successo dello scorso anno, nel 2024 i cinque tornei avranno un respiro internazionale con atleti e atlete provenienti da diverse parti del mondo, in rappresentanza delle migliori coppie di padel in carrozzina, movimento femminile, Generazione Z, Manager e VIP, più una sezione dedicata ai circoli sportivi, a dimostrazione di quanto questo sport stia crescendo, in numeri e passione.

I tornei della Five Padel Cup si giocheranno dal 7 al 9 aprile presso il Grimaldi Forum di Monte-Carlo nei campi appositamente allestiti all’interno del Padel Best Expo - esposizione internazionale dedicata al padel, promossa dall’italiana BSG - che ospiterà talk, workshop, stand espositivi e la FIP Rise Monaco, tappa europea del prestigioso CUPRA FIP Tour 2024, circuito della Federazione Internazionale Padel.

L’aggregazione sociale è la grande forza di questo sport, oltre al fatto che sia facile da praticare e si disputi all’aperto - spiega Roberto Agnini, Direttore Tecnico di Five Padel Cup e della sezione padel del Circolo Canottieri Aniene di Roma. In un anno i numeri sono cresciuti tantissimo. L’aspetto che ritengo particolarmente importante è quello di proseguire il progetto di diffusione nazionale e internazionale del padel in carrozzina e del movimento femminile. Dopo il lancio del progetto lo scorso anno, sempre a Monte-Carlo, che ha riscontrato grande interesse per la sua qualità e la sua inclusività, con la Bsg siamo riusciti a dare un respiro internazionale ai cinque tornei che compongono la Five Padel Cup. Per il padel in carrozzina si incontreranno atleti provenienti da Belgio, Marocco, Spagna, Regno Unito, Francia e ovviamente Principato di Monaco e Italia”.



Saranno 8 le coppie internazionali che comporranno ogni singolo torneo, ad eccezione di quello dedicato a Manager e VIP che conterà ben 16 coppie composte da stelle del calcio nazionali tra cui Dario Marcolin, Gigi Di Biagio, Fernando Orsi, Christian Panucci, Ciro Ferrara, Cristian Zaccardo, Marco Borriello, Fabio e Paolo Cannavaro, e Gianluca Zambrotta, e internazionali tra cui Nelson Dida, Sebastien Frey, e i Barbagiuans, squadra inclusiva di calcio del Principato di Monaco di cui è presidente Louis Ducruet, nipote di S.A.S. Il Principe Alberto II di Monaco. In campo anche il Pallone d’Oro Andriy Shevchenko, presente con l’organizzazione benefica Football for Ukraine CIO.

L'importante crescita del padel in carrozzina

Il movimento padel in carrozzina in Italia è in continua crescita. “Dopo il successo della passata edizione abbiamo ricevuto richieste di partecipazione da tutto il mondo. Quest’anno siamo orgogliosi di avere a Monte-Carlo le migliori coppie al mondo con atleti provenienti da diverse nazioni - spiega Roberto Agnini, presente alla prima edizione di Five Padel Cup, nel 2023, con gli atleti di punta del Circolo Canottieri Aniene. La cosa più importante che è stata ottenuta, grazie anche all’attività svolta lo scorso anno, è stato il riconoscimento della disciplina amatoriale del padel in carrozzina da parte del Comitato Italiano Paraolimpico, con l’inserimento di questa all’interno della FITP”.



Il Circolo Canottieri Aniene di Roma, che attualmente conta ben 10 atleti praticanti in carrozzina, ha fatto da apripista in questo percorso e BSG, con l’inserimento della disciplina nella Five Padel Cup, ha fatto da volano alla sua diffusione e consolidamento. L’inserimento della seconda edizione del torneo all’interno di un evento di prestigio come Padel Best Expo, sarà un’opportunità unica per un’ulteriore diffusione internazionale della disciplina.