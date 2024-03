Coppa dei Club Umbria, ecco le squadre qualificate alla seconda fase

Si è svolta lo scorso weekend l' 11ª giornata di campionato ed ultima della fase a gironi della Coppa dei Club Girone Umbria . Le ultime partite sono state decisive per decretare le squadre che avranno accesso diretto agli ottavi di Gold Cup Bartoccini, ossia le prime di ogni girone insieme alle due migliori seconde classificate che, in attesa dei pre-turni di Gold e Silver Cup Bartoccini, si incontreranno nella new entry Exclusive Trophy Perugia & Terni Today del 24 marzo mentre la settimana prima anche nella competizione Tiger Woman alla quale accederà la prima coppia femminile per ogni 1ª e 2ª qualificata dei sei gironi.

Terminata la prima fase della Coppa dei Club Regione Umbria, è ufficiale dunque il via libera alle Cup Session: Gold Cup Bartoccini, Silver Cup Bartoccini, Bronze Cup Generali Peruzzi/Lunghi e nell’intermezzo i due Trofei sopracitati.

Passando ai risultati, accedono agli Ottavi Gold Cup Bartoccini per i gironi ternani la Ternana Padel e Sparta padel Verde (girone A) e la Romita Padel Club (girone B) mentre per i Gironi Perugini ci sarà un sorteggio tra il Qua Gioco Padel ed il Foligno Sport Center, arrivati a pari merito nel girone C. Negli altri gironi, passano il turno il Magione Padel Blu, il Pro Padel Orange, il Super Padel Arancio e il Pro Padel Black come miglior 2ª classificata del campionato con lo Sparta Padel Verde.

In Pre-turno Gold Cup Bartoccini accedono il Massa Martana Castel Todino, la Ternana Padel Black, il Collescipoli Blu, il Palapadel Black, il Mapepa Blu, il Bandeja Padel White, il Perugia Padel Black, il Bastia Padel, il Clitunno Padel, il King Padel Black, l’Olympus Black, il Super Padel Bianco, il Bandeja Black e il Thunder Love.

Invece per il Pre-turno Silver Cup Bartoccini, si qualificano il GP Padel Spoleto, il Todi Padel Center, l’Happy Padel A, il GP Padel Nera, lo Sparta Padel Rossa, il Gubbiano Padel Cascia, il Grata Loca Blu, il Padel Green Village Blu, il Sunset Sport Center, il Buenos Aires, il Mapepa green, il Magione Padel Verde, il Mapepa Verde, l'Assisi Padel, l’ASD Ventinella e il Tiferno Padel A.

Chiudiamo con le qualificazione alla Bronze Cup Generali Peruzzi/Lunghi, dove accedono il Collescipoli Gialla, lo Sparta padel Padel Bianca, il Flea Padel Arena Gualdo, il Foligno Sport Center Simpatici, il Thorgiano Padel, il Tiferno Padel B, il Padel Factory Rampini Auto e il Grata Loca Giallo.

“Abbiamo chiuso la prima parte della Coppa dei Club che ha riscosso quest’anno maggior entusiasmo da parte di Circoli e giocatori – le parole del Presidente MSP Umbria Gianfranco Mastrangelo – abbiamo creato più competizioni con l’intento di continuare a far divertire i nostri tesserati perché per noi ciò che conta davvero è lo spirito amatoriale, l’aggregazione sociale e offrire ai Circoli affiliati una competizione sana e coinvolgente”.

L’ultima giornata della Coppa dei Club sarà ripercorsa nella trasmissione Noi Sport by MSP Italia in onda su Retesole (canale 11 in Umbria e 110 in provincia di Roma), in onda ogni Mercoledì ore 22.00 e Giovedì ore 15.00 e Domenica con doppio appuntamento alle 14.15 e alle 22.30.

Partner regionali della Coppa dei Club Umbria, Bartoccini Gioiellerie, Flexorlab centri Medici Fisioterapici, Agenzia Generali Peruzzi –Lunghi di Perugia, Why Sport e Nutrition, Arti Grafiche Paciotti, Perugia e Terni Today

La Coppa dei Club 2024 ha siglato un accordo nazionale con On Electric Charge Mobility e confermato le collaborazioni con Corriere dello Sport, Tuttosport, Today.it, Sport Club Magazine, Prima Press e Mr PadelPaddle.