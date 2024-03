Galan-Lebron, ufficiale l’addio: finisce un’era

Il crollo a Doha

Tutto è precipitato a Doha in occasione del Major della scorsa settimana: la sconfitta contro Yanguas e Garrido e soprattutto la rissa sfiorata a bordocampo con protagonista proprio Lebron, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, portando Galan alla separazione con un laconico comunicato sui social. Lo stesso Galan, sempre tramite i social, ha ufficializzato il suo nuovo compagno che sarà Chingotto, mentre Lebron giocherà con Momo Gonzalez in Venezuela, ma in un'intervista a Marca ha dichiarato di voler scegliere con calma il prossimo compagno. El Lobo si è detto molto dispiaciuto dell'accaduto, chiedendo scusa agli appassionati di padel, alla famiglia e allo stesso Galan che ne esce con le ossa rotta dopo questa separazione, già nell'aria da diverso tempo per via del carattere non proprio facile dello spagnolo ma deflagrata nel peggior modo in Qatar. Rimane sullo sfondo una coppia che ha cambiato la storia del padel, sia tecnicamente che tatticamente, unendo talento e potenza. Una coppia per tre anni numero 1 del ranking e che in molti hanno cercato di imitare, nel gioco del rimescolamento delle coppie. I due giocatori iberici sono iscritti al momento insieme per il P1 in Messico della prossima settimana: sarà l'ultimo ballo?