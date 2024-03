Padel, a Prato Nevoso il primo torneo al mondo sulle piste da sci a 2000 metri

Il primo torneo al mondo di padel sulle piste da sci , a quota 2000 metri, si disputerà in Italia, a Prato Nevoso (Cn), nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 marzo 2024. Un vero e proprio unicum a livello internazionale , l’ennesimo primato per la stazione sciistica delle Alpi Marittime, da sempre pioniera in termini di iniziative e investimenti, come testimonia la seggiovia 8 posti di prossima realizzazione nel cuore della Conca.

La kermesse, denominata Winter Head Padel 2000 mt e organizzata in collaborazione con “Ghost Padel”, vedrà coinvolte alcune celebrities dello sport e dello spettacolo, pronte a contendersi la vittoria della prima, storica edizione della competizione.



“Per noi è motivo di immenso orgoglio essere la prima località in assoluto a organizzare un torneo di padel sulle piste da sci a 2000 metri di quota - afferma Alberto Oliva, amministratore della Prato Nevoso Spa -. Saranno due giorni di sport, festa e divertimento, con affaccio suggestivo sull’arco alpino che abbraccia l’area del Rosso: uno spettacolo nello spettacolo”.

Un après-ski indimenticabile accompagnerà le gare domenicali e il successivo party: sul palco dello Chalet Il Rosso andrà infatti in scena l’Euphoria Show, autentico evento nell’evento, grazie al talento cristallino dei suoi artisti e performer, tutti di fama intercontinentale.



Venerdì 22 marzo si terrà un evento imperdibile per gli amanti del padel. Il campo da padel installato in quota, immerso in uno scenario mozzafiato, sarà teatro di sfide emozionanti e spettacoli indimenticabili. Al mattino, i finalisti del torneo di qualificazione Open, che si terrà il 9 marzo presso il Centro Padel Lorenteggio, si contenderanno l'accesso al tabellone principale. La tensione sarà palpabile mentre i giocatori daranno il massimo per ottenere la vittoria. Nel tardo pomeriggio, l'atmosfera si accenderà con gli exhibition match di Ghost Padel. I giocatori più abili e spettacolari del panorama italiano si esibiranno in match avvincenti, mostrando al pubblico tutta la loro classe e il loro talento. L'illuminazione Wood, che avvolgerà il campo di tonalità fluo, renderà l'atmosfera ancora più suggestiva e coinvolgente. Un vero e proprio spettacolo di luci e colori che accompagnerà le gesta dei giocatori e lascerà a bocca aperta tutti gli spettatori.

Un'occasione unica per vivere il padel in un contesto davvero speciale. Un evento da non perdere per tutti gli appassionati di questo sport che sta crescendo sempre di più.

Il Winter Head Padel 2000 mt avrà anche un risvolto solidale: per l’intero inverno 2023/2024 Prato Nevoso si è schierata al fianco della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, raccogliendo fondi per sostenere le attività di cura e ricerca sul cancro dell’Istituto di Candiolo - IRCCS. In occasione della cerimonia di premiazione del torneo, sarà consegnato alla Fondazione un assegno simbolico delle donazioni raccolte in occasione dell’inaugurazione della stagione invernale e di parte del ricavato delle vendite delle risalite pedonali in telecabina “La Rossa Panoramica” nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 marzo.



Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport sono media partner dell’evento. Le due testate seguono oramai da anni il padel affermandosi come il principale riferimento editoriale per gli appassionati di questo sport: ogni settimana, una rubrica dedicata al padel sui due quotidiani in edizione nazionale, il martedì e il sabato, oltre alle sezioni sui due siti, per confermare quanto questo sport sia entrato a pieno titolo tra i più seguiti e giocati.

Tutti i dettagli del Winter Head Padel 2000 mt, unico torneo di padel al mondo a svolgersi sulle piste da sci, sono riportati sul sito internet www.pratonevoso.com.