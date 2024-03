Infinito Padel Club: “Nato dalla passione per questo sport”

Una passione senza confini. Non e? un caso il nome: Infinito Padel Club. Siamo a Roma, nel quartiere di Prima Porta, piu? precisamente in via di Santa Cornelia, tra la Cassia bis e la via Flaminia, pochi chilometri da Formello. A descrivere le caratteristiche del circolo e? il presidente Paolo Salvo: «Ho iniziato a praticare questo sport nel 2014 e ho da subito creduto nella sua forza e nelle sue potenzialita?. Il mio sogno era quello di partecipare in maniera attiva all'exploit cha sta avendo ora il padel. Cosi? nel 2016 ho coinvolto nel progetto gli altri due amici e soci del circolo, Danilo Pritelli ed Emanuele Sgamma e insieme abbiamo fondato, nell'aprile del 2017, l’Infinito Padel Club che nasce anche grazie alla collaborazione del circolo storico del quartiere, L’Armata del Mare, che ha fin da subito sposato la nostra idea, cioe? quella di portare questo fantastico sport all’interno del loro circolo cosi? da coinvolgere e iniziare a far conoscere il padel ai ragazzi e alle loro famiglie che frequentano la loro scuola calcio, da sempre punto di riferimento del quartiere. La passione per questo sport, la sua capacita? nel creare aggregazione, la facilita? iniziale di gioco che permette a tutti e a tutte le eta? di poter scendere in campo o almeno provare a farlo, ci ha dato la voglia di intraprendere questo progetto».