Padel Palace, il progetto cresce ancora

Padel ed enogastronomia. Su questo binomio è nato un anno fa il progetto del Padel Palace di Milano, cinque campi indoor (tre doppi e due singoli), riscaldati e di ultima generazione. Un progetto condiviso tra sei soci che hanno unito le forze per una location unica e originale: Diletta Leotta, Junior Cally, Gabriele Corsi, Max Giusti, Umberto Maria Chiaramonte e Alessandro Borghese . Proprio lo chef ha inaugurato venerdì scorso all’interno del Padel Palace l’ABKS Break Time, il nuovo bistrot che completa la struttura indoor dedicata agli appassionati di padel, rendendola un vero e proprio polo di attrazione in città per gli sportivi e gli amanti della buona cucina.

Parola allo chef

«Il progetto è nato nello stesso momento – le parole in esclusiva di Alessandro Borghese – dopo che i campi sono andati a regime, abbiamo aperto questo bistrot, con lo scopo principale di riqualificare la zona con un posto moderno, divertente e aperto al pubblico. Una zona di relax, dove puoi mangiare hamburger, pastrami e un bel tiramisù ma anche lavorare con il wifi o organizzare riunioni ». L’ABKS Break Time, che nasce su due livelli, sarà aperto dalle 9 alle 23 tutti i giorni (la mattina si parte con le colazioni, mentre la cucina è operativa dalle 12 alle 22) e completa dunque il progetto che vede al centro la parte sportiva con lo sport più in voga del momento: «Ho scoperto il padel grazie al mio manager – continua Borghese – vedo giocare persone di tutte le età e non ha un impegno come il tennis. È una novità che ha preso piede, ti regala quell’oretta durante la settimana dove ti incontri con gli amici, prima giocavi a calcetto ora giochi a padel. Sono convinto che continuerà a crescere nei prossimi anni, ha un futuro roseo e può diventare sport olimpico ». Sei soci, tutti appassionati di padel: «Il più forte è sicuramente Junior Cally, vive qua dieci ore al giorno – risponde scherzando il celebre chef – io anche sono tra i più forti, mi temono un po’ tutti e per questo mi rilegano in cucina perché hanno paura!». Il Padel Palace non sarà l’unico progetto del gruppo, perché all’orizzonte l’obiettivo è molto più grande: «Vogliamo dare divertimento e servizi a questa zona di Milano e aprire altri centri – conclude Borghese – siamo una bellissima squadra e non vogliamo darci limiti».