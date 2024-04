Padelartisti di Pasqua, trionfano Ghione e Matelli

La Padelartisti è tornata in campo a Viareggio nel weekend di Pasqua. Il primo team di padel formato da personaggi televisivi, giornalisti e sportivi ideato da Simone Barazzotto ha sfidato il maltempo nei campi coperti del Marco Polo Sports Center. Vincitori l'inviato di Striscia la Notizia Jimmy Ghione in coppia con il giornalista del Tg1 Leonardo Metalli che hanno battuto in finale l'altro inviato di Striscia Moreno Morello insieme all'attore Gilles Rocca. Grandi prestazioni nei quarti di finale anche per la pallavolista Veronica Angeloni, l'attore Jonis Bascir, il regista dello Zoo di 105 Pippo Palmieri ed il doppiatore Emiliano Ragno che hanno sfoggiato le nuove divise disegnate da NEB18. Madrina dell'evento Sofia Bruscoli che insieme a Maria Laura De Vitis e Beatrice Agrifoglio ha seguito tutte le partite a bordocampo.