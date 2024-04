A Roma un ranking speciale per le partite tra amici

I primi passi nel gennaio 2023

"Poi - aggiungono i due organizzatori - a mano a mano abbiamo perfezionato il regolamento. Siamo partiti che eravamo una quin- dicina e adesso siamo circa 45. Stiamo attenti ad allargare eccessivamente il gruppo perche? la gestione deve essere ponderata. Tengo a sottolineare che la nostra non e? un'associazione, non si pagano quote".

"Il ranking si sviluppa in modo particolare nel senso che prende punti pure chi perde, chi organizza le partite e perfino chi mette a disposizione le palline per fare la partita, proprio per questo spirito di grande socialita?. Nello sviluppo delle partite quando si prenota un campo, le coppie vengono formate con un criterio che funziona cosi?: i due piu? alti in classifica non possono giocare insieme, gli altri due vengono sorteggiati dagli altri che stanno sopra nel ranking".

"Questo e? fondamentale per far giocare tutti contro tutti. Abbiamo creato un piccolo fondo tra di noi per le premiazioni, c'e? anche un'app utile anche per le prenotazioni, il nostro sito (www. padelcrew.org) e la pagina Facebook. Secondo il nostro parere la cosa bella e? anche il fatto che Padel Crew ha dato la spinta a tanti di noi che sono avanti con l'eta?, di migliorarsi nel gioco. Infatti il livello tecnico si e? molto alzato grazie alla sana competizione che si e? creata, senza un agonismo esasperato".