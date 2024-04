Successo per la prima edizione di Padel Best Expo: già opzionate le date per il 2025

MONTECARLO - Con la cena di gala al Twiga , che ha visto la premiazione delle coppie vincenti dei cinque tornei della Givova Five Padel Cup , si è conclusa la prima edizione di Padel Best Expo , svoltasi a Monte-Carlo in questi giorni in concomitanza con il Rolex Master , con un omaggio all’Italia per il varo della manifestazione. Ogni anno, infatti, Padel Best Expo dedicherà un focus a una nazione, in accordo con le diverse federazioni, e l’edizione 2025 sarà dedicata alla Francia .

All’interno del Grimaldi Forum i tre giorni di partite, presentazioni, confronti e business hanno infatti visto protagoniste le eccellenze del made in Italy all’interno di un vero e proprio villaggio internazionale del padel, dove gli atleti professionisti della FIP RISE Monaco (CUPRA FIP TOUR), stelle del calcio e VIP, giovani promesse, atleti in carrozzina, atlete amatoriali, aziende specializzate e visitatori appassionati provenienti da tutto il mondo, hanno dato vita ad un evento all’insegna del divertimento, dell’inclusione e della solidarietà.

Tre i campi di padel allestiti indoor, di cui uno realizzato dall’unione di materiali diversi come legno e metallo e presentato in anteprima mondiale proprio al Padel Best Expo, e due campi outdoor tra cui uno dedicato al pickleball, sport di racchetta che unisce tennis, padel, badminton e ping pong. L’omaggio in questa prima edizione all’Italia è stato fortemente voluto dalla Bsg, azienda italiana che ha ideato, organizzato e promosso l’exhibition internazionale.

Le parole del Ceo Ceccarelli

“Le aziende protagoniste di questa edizione oltre a godere di momenti di valorizzazione costruiti ad hoc per ciascuna di esse nel luogo fisico e in rete, si sono ritrovate in una vera e propria community e hanno avuto la possibilità di fare networking in modo molto diretto ed efficace anche grazie al programma degli eventi studiato per favorire gli scambi, fare rete e stringere accordi. I campi installati all’interno e all’esterno del Grimaldi Forum hanno conquistato l’attenzione per qualità, versatilità e design. Voglio ringraziare nuovamente il team di Bsg che ha lavorato intensamente al progetto, gli atleti e i direttori tecnici, gli espositori, le stelle del calcio, i medici e professionisti che hanno partecipato al Padel Forum e naturalmente gli sponsor che hanno creduto nel progetto contribuendo al suo successo e che hanno già confermato la propria partecipazione alla prossima edizione. L’entusiasmo percepito nel corso di questi tre giorni è stato per noi il segno più evidente che si è lavorato nella giusta direzione. Per questo motivo abbiamo già annunciato l’edizione 2025”, ha dichiarato Roberta Ceccarelli, CEO Bsg e Padel Best Expo.

Quante stelle a Montecarlo

Le stelle del calcio sono state protagoniste insieme a manager, giovani promesse, atleti in carrozzina, atlete amatoriali della Givova Five Padel Cup, competizione dal forte potere sociale e agonistico, che ha visto partecipare tra gli altri Dario Marcolin, Gigi Di Biagio, Ciro Ferrara, Marco Borriello, Fabio Cannavaro, Sebastien Frey, Aron Winter, Nelson Dida, Sébastien Frey, Fabio Quagliarella, Fernando Orsi, Cristian Zaccardo, Paolo Cannavaro e i Barbagiuans di Monaco, squadra inclusiva di calcio del Principato di cui è presidente Louis Ducruet, nipote di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco. In campo anche il Pallone d’Oro Andriy Shevchenko, presente in veste di Ambassador per l’organizzazione benefica Football for Ukraine che, insieme a Fight Aids, è Charity Partner di Padel Best Expo.

A vincere i cinque tornei sono stati i Barbagiuans Jordan Klein e Manuel Vallorio per il torneo VIP/Manager, Stephan Vouifour e Olivier Desbois per il torneo dedicato ai Club, Marco Cambronero e Oscar Agea per il torneo Padel in carrozzina, Andrea Pitarch e Paula Boixader per il torneo Amatoriale Femminile e infine la coppia Luca Pavan e Jacopo Menegazzo per il torneo Generazione Z. A vincere la tappa monegasca della FIP RISE Monaco del CUPRA FIP TOUR gli spagnoli Daniel Santigosa e Guillermo Collado.