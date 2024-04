Al Conti Sport City le finali della Coppa dei Club

Sarà il prestigioso Circolo Conti Sport City di Anzio a ospitare la Finale Coppa dei Club Roma e Provincia e Regione Lazio nei giorni 8 e 9 giugno. Il più grande campionato amatoriale a squadre, organizzato dal Settore Padel MSP Italia, sta entrando nel vivo in tutto il Paese, in particolare nella Capitale che registra ogni anno il record di squadre. Nel weekend scorso si sono giocati i sedicesimi di finale della fase Roma e Provincia , per un cammino che ha coinvolto da febbraio 212 squadre per oltre 4000 giocatori partecipanti. L'atto conclusivo, dunque, si terrà l'8 giugno presso il Circolo di proprietà di Andrea Conti, figlio della leggenda dell a Roma e Campione del Mondo con la Nazionale di calcio a Spagna 1982 Bruno Conti. V enerdì scorso si è tenuto il sopralluogo decisivo che ha portato la decisione della Commissione a scegliere il Club di Anzio per la sede delle Finali.

La soddisfazione

«Siamo profondamente grati per aver scelto il nostro circolo come meta delle finali della Coppa dei Club 2024 - le parole di Bruno, Andrea e Daniele Conti -. La vostra decisione di unirvi a noi ci rende orgogliosi e ci impegneremo a offrirvi un ambiente accogliente e di qualità, per vivere tutti insieme un'esperienza indimenticabile. Grazie per aver scelto il Conti Sport City, benvenuti nella nostra famiglia». La finale di Roma e Provincia, patrocinata dall'Assessorato allo Sport del Comune di Roma e dalla Regione Lazio, si terrà l'8 giugno dalle ore 14 con la vincente che accederà alla finale nazionale Padel MSP Italia in programma dal 12 al 14 luglio mentre il giorno dopo, il 9 giugno dalle ore 9, in campo la finale regione Lazio tra la seconda classificata di Roma, il Latina Padel Club (vincitore della Coppa dei Club di Latina), il Padel S.Rufina di Rieti e Scuola Padel Viterbo. La Coppa dei Club 2024 ha siglato un accordo nazionale con On Electric Charge Mobility e confermato gli accordi con TAP Air Portugal, Cisalfa Sport e Acqua Cottorella. Media partner della manifestazione Corriere dello Sport, Tuttosport, Today. it, Sport Club Magazine, Prima-Press e Mr PadelPaddle.