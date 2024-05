La carica di Salazar: "Finals nel mirino"

Nata il 31 dicembre del 1985 a Madrid, Alejandra Salazar è una di quelle giocatrici straordinarie che lasceranno un'impronta indelebile in questo sport. Il suo colpo e marchio di “fabbrica” è la bandeja, da qui il soprannome la “Bandejandra” del padel. Quando lo scorso anno chiedemmo alle top 20 del ranking femminile chi fossero per loro le 3 giocatrici più forti della storia del padel, la Salazar fu votata dal 90% delle giocatrici intervistate. Più volte n.1 del ranking assoluto e pluricampionessa del mondo con la nazionale spagnola, dopo il suo infortunio nel 2023 e il conseguente, nonché chiacchierato divorzio da Gemma Triay, Alejandra da questa stagione ha scelto di giocare in coppia con la brava Tamara Icardo, con cui si sta togliendo le prime soddisfazioni in Premier, con tre semifinali nelle due tappe arabe e in quella appena terminata a Bruxelles e una finale in Venezuela, coppia che ha forti potenziali di crescita per il proseguo del campionato.