Padel e rumore, da Vicenza arriva una soluzione

Padel e rumore, un problema sorto sempre più spesso negli ultimi tempi. I tanti campi realizzati nel nostro Paese hanno creato in alcuni casi problemi di “convivenza” con il vicinato e i residenti, che purtroppo in alcuni casi hanno bloccato l’attività sportiva. In altri casi, invece, si è trovata una soluzione che ha coinvolto anche il Comune ed è il caso di Vicenza

dove nell'impianto Smash Padel Vicenza della società Pia San Gaetano, che gestisce la scuola professionale San Gaetano, la dirigenza aveva deciso di ampliare la propria struttura con tre campi da padel, attivi da un anno e mezzo. Il bellissimo progetto vedeva la scuola inserita in una cittadella degli studi, con altri cinque istituti superiori, tra cui anche un liceo sportivo, coinvolgendo circa 3000 studenti. Un progetto ambizioso con la proprietà privata che aveva deciso di coprire i campi da padel per dar la possibilità alle scuole medie di praticare questo sport sia la mattina che la sera. La realizzazione di questi campi da padel ha però creato un dissidio con i residenti del territorio che lamentavano forti rumori.