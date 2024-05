Chingotto: «Con Ale Galan subito in sintonia»

Federico Chingotto, nato il 13 aprile del 1997 a Buenos Aires, è ormai da anni la prova vivente di come si può essere ugualmente un fenomeno, pur avendo un’altezza di 170 cm, potendo contare su una eccellente visione tattica, una energia fuori dal comune, ma soprattutto una delle migliori difese del circuito mondiale, sempre al servizio del suo compagno. Super appassionato di pesca, è stato campione del mondo con l’Argentina nel 2022 a Dubai. Da quest’anno “Fede” gioca in coppia con Alejandro Galan, con cui in Premier punta davvero in alto: lo scorso weekend ha vinto la tappa del P2 a Siviglia e prima ancora la P2 di Bruxelles.