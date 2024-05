Padel Trend al Circo Massimo in partnership con Komen Italia

Torna la RACE FOR THE CURE nello splendido scenario del Circo Massimo, con un villaggio sempre più grande e coinvolgente, che vedrà una 4 giorni dedicata alla salute, alla prevenzione, alla solidarietà ed allo sport, con tante attività rivolte alle oltre 100.000 persone attese alla più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, kermesse che si è aperta ieri a Roma e che si protrarrà fino a domenica 12 maggio. Una delle principali novità presenti quest’anno, è l’arrivo del Padel e del Pickleball, iniziativa organizzata dalla Padel Trend, società del Gruppo Next, che organizza con successo da 2 anni a Milano Padel Trend Expo, la più importante fiera intrattenimento del settore a livello internazionale.