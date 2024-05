Il Padel Palace ospita il suo primo Open della Federazione Italiana Tennis&Padel

Dopo l’inaugurazione a marzo di ABKS Break Time, il nuovo bistrot firmato dallo chef Alessandro Borghese, il Padel Palace (via Privata Alfredo Soffredini, 16 – Milano) si appresta a celebrare un’altra prima volta. Dal 31 maggio al 2 giugno, infatti, la struttura indoor, che conta 5 campi (3 doppi e 2 singoli) di ultima generazione, aperta 365 giorni l’anno, tiene a battesimo il suo primo torneo della Federazione italiana Tennis&Padel.

Al torneo Open FITP, che vanta un montepremi di 500 Euro, possono iscriversi liberamente, tramite l’iscrizione al portale FITP, tutte le coppie dalla prima alla quarta categoria. Si tratta solo del primo dei due tornei in programma, il secondo si svolgerà nel prossimo mese di settembre. L’evento è organizzato in collaborazione con Harmonia, un’autentica novità nel settore dei servizi per gli amici a 4 zampe a Milano.