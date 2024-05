Carica García: «Ora la top 30 poi vedremo»

Nato a Murcia il 9 dicembre del 2000, Javier García, numero 48 del ranking è stato confermato anche per quest’anno dal Team Siux, azienda leader con sede ad Alcantarilla, che ha scommesso su di lui per i prossimi anni e che già vanta nella sua scuderia stelle del calibro di Sanyo, Stupa e Patty Llaguno. Javi negli under già si era messo in evidenza aggiudicandosi il campionato spagnolo U23 e, nel 2015, vincendo anche una medaglia d’oro ai mondiali in Messico con la nazionale. Dopo tre anni dalla loro prima esperienza, torna a giocare in coppia con il connazionale Jaime Muñoz.