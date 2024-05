Parola al Prof

Tante le novità di questa quinta edizione, che ci vengono illustrate dal Prof. Stefano Arcieri, Presidente e Fondatore di Padel e Salute: «Avremo due novità di rilievo. La prima è l'aumento delle visite specialistiche, aggiungendo delle branche per offrire un servizio ancora più completo alla cittadinanza. La seconda riguarda l'ingresso del Policlinico Universitario Sant'Andrea, che insieme al Policlinico Umberto I di Roma metterà a disposizione il proprio personale medico. Abbiamo un trend di crescita del 30% ogni anno - continua il Prof. Arcieri - ci aspettiamo una percentuale ancora superiore, con l'obiettivo di superare le 1500 visite delle varie branche specialistiche». L'evento targato Università Sapienza di Roma, ha avuto il patrocinio delle Istituzioni come Ministero della Salute, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero per lo Sport e Giovani, CONI Lazio, Sport e Salute, Regione Lazio, Comune di Roma, FITP, ASI, OMCEO e AIPD Roma Sport e medicina con Padel e Salute si svolgerà presso il Circolo Sportivo Sapienza Sport in via delle Fornaci di Tor di Quinto, 64.

I tornei

Accanto alla parte medica, viaggerà in simultanea la parte sportiva che prevede una prima fase di tornei amatoriali che si terranno in dieci circoli di Roma: Juvenia, Villa Aurelia, Nuovo Tuscolo, Oasi Padel, Padel Star Talenti, Villa Pamphili Padel Club, Contra Padel, Pro Padel Academy, Horizon Padel e Forte Padel Club. I vincitori si incontreranno il 7 e 8 giugno per il master finale per decretare i campioni dell'edizione 2024: «Abbiamo deciso con la direzione, per rendere quest'evento il più sociale e familiare possibile, di far svolgere questi tornei solo categoria misto – continua il presidente di Padel e Salute - questo per dare opportunità alle coppie di giocare insieme, come ad esempio fidanzati o marito e moglie. Inoltre, dal 25 maggio al 1° giugno si terrà al Nuovo Tuscolo il Torneo Open FITP NUII, con un montepremi egualmente distribuito tra la categoria maschile, femminile e misto». Tanti i sostenitori dell'evento Padel e Salute: oltre a Nuii, San Benedetto, Mirauto, Latte Sano, Villa Margherita, 7Pines, Audio Experience, Heal Clinic, Artemisia Lab, Cerba Heath Care, Ortopedia Ronconi, Madbox e il Chicco Verde. «Ringrazio tutti i sostenitori e partner - conclude il Prof. Stefano Arcieri - venerdì 7 alle 15 ci sarà l'incontro con la stampa e a seguire, verso le 17, la partita amichevole con in campo il Ministro Abodi e gli ex calciatori Abel Balbo e Nando Orsi. Ringrazio tutti i colleghi medici dei due Policlinici che volontariamente e gratuitamente prestano la propria opera in questo Villaggio della Salute, creato appositamente per dare l'opportunità ai medici di andare incontro alle persone». Partner dell'evento Corriere dello Sport-Stadio, Tuttosport, Radio Roma Capitale, Rete Sport, Radio Sei, Sipea, Sapienza Salute, TeleAmbiente, Dreamcom e Capire per Prevenire.