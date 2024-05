Padel e Salute, l'appello: "Cittadini, non potete mancare"

Si avvicina la quinta edizione di “ Padel e Salute ”, divenuto ormai un appuntamento di rito con lo scopo della divulgazione della promozione della corretta prevenzione medica riservata a tutte le fasce di età. L’evento finale, dopo la fase interna ai circoli, si terrà il 7 e 8 giugno presso il Circolo Sportivo Sapienza Sport in via delle Fornaci di Tor di Quinto 64. Come negli altri anni, l’Università La Sapienza di Roma riveste un ruolo fondamentale nella realizzazione di questo evento. Un ruolo di prevenzione, attenzione e sensibilità ribadito dalla Magnifica Rettrice Antonella Polimeni.

Magnifica Rettrice, quanto è importante il binomio tra sport e salute in ottica prevenzione?

«È fondamentale: prendersi cura di se stessi, attraverso la promozione di un corretto stile di vita e un’attività fisica regolare, fa bene alla salute del corpo e della mente».

Quali sono gli obiettivi in materia di sport che si è posto l’Ateneo nei confronti dei giovani?

«Sapienza è impegnata da tempo per la diffusione tra i giovani della cultura dello sport come mezzo per trasmettere valori sociali e stili di vita sani e sostenibili. Il Centro SapienzaSport offre l’opportunità a studentesse e studenti di praticare numerose discipline sportive. Vorrei ricordare che abbiamo recentemente approvato il Regolamento sul programma Dual Career destinato agli atleti di alto livello che intraprendono la carriera universitaria».

Siamo giunti alla 5a edizione di questo evento, una manifestazione che ogni anno raccoglie sempre più consenso, con un numero sempre maggiore di cittadini che prenotano la visita medica gratuita.

«La manifestazione è ormai un appuntamento fisso a cui la cittadinanza non può mancare. Essa rappresenta una buona occasione per ricevere informazioni utili a preservare o a riacquisire uno stato di benessere psicofisico. Per questo vorrei ringraziare tutti i professionisti delle Facoltà di Scienze della Salute di Sapienza e dei Policlinici universitari, Umberto I e Sant’Andrea, che in quest’occasione offriranno gratuitamente a tutte e a tutti un consulto specialistico nell’ambito di circa 26 aree mediche specialistiche: dalla cardiologia all’odontoiatria, passando per la ginecologia, la medicina interna, il counselling psicologico e tante altre».