«Un circolo pensato per offrire un'esperienza unica»

Si chiama 0422 Padel Club, ha tre campi con una struttura coperta apribile a 360 gradi d’estate e in poco tempo è diventato un punto di riferimento per Treviso. Merito di Marta Conean, 50 anni, ex giocatrice di tennis e grandissima appassionata di padel. L'idea di creare il circolo 0422 è nato alla fine del 2019. Conean, trevigiana, decise di aprire il suo club cercando la location giusta nella sua città natale. «Così - racconta - a maggio del 2020, appena si è chiuso il primo lockdown, è nato lo 0422 Padel Club. Il circolo è stato pensato nei minimi dettagli per offrire ai nostri tesserati un'esperienza unica e coinvolgente. Dapprima ho invitato gli amici, giocando con loro (Marta Conean è istruttrice di secondo grado e giocatrice con classifica 2.3, ndr) e facendoli innamorare del padel». In questo modo, a poco a poco, il club è diventato un vero e proprio punto di riferimento della città. «Sfide e tornei hanno riempito, e continuano a farlo, i nostri weekend. La grande passione per questo nuovo sport ha aumentato il numero di giocatori e il livello di gioco dello 0422 Padel Club. Grazie a tutto questo siamo anche riusciti a vincere il titolo regionale di serie D».

La scintilla

Marta Conean racconta poi com'è scoccata la scintilla con il padel. «Il mio è stato un amore a prima vista, mi sono appassionata subito, fin da quando, otto anni fa, la Federazione mi ha chiesto di occuparmi dello sviluppo del padel in Veneto, la mia regione. Nel 2017 ho partecipato alla realizzazione della prima trasmissione di SuperTennis sul padel, chiamata “Bandeja”. La trasmissione ha avuto un ottimo audience e gli italiani si sono iniziati ad appassionare a questo sport ancora a molti sconosciuto». Lo 0422 Padel Club di Treviso conferma lo stato di salute dello sport più in voga del momento. «Il mio club, a distanza di quattro anni dall’apertura - prosegue Marta Conean - continua a essere un circolo di tutto rispetto qui a Treviso grazie anche al nostro staff di istruttori guidato da Alessandro Zappella. La scuola padel vanta numerosi iscritti sia tra gli adulti che tra i juniores (sempre in crescita). E parallelamente crescono anche i tornei disputati ogni settimana all’interno del circolo. Creiamo veri e propri appuntamenti a cui non si può rinunciare. Nel 2024 lo 0422 Padel Club ha iscritto anche quattro squadre ai campionati Fitp: tre squadre nel campionato di serie D e un'altra in quello di serie C. Sono sempre stata convinta che questo “gioco” così facile e divertente farà appassionare chiunque lo provi. E i risultati ottenuti da questo circolo che non fanno che confermare questo pensiero». Dal 2019 a treviso: 0422 Padel Club