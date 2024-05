Coppa dei Club Umbria, trionfo del Romita Padel Club

"Soddisfazione immensa"



"La nostra soddisfazione è immensa, al termine di una stagione memorabile, forse la migliore dopo sei anni di Coppa dei Club, con ben 14 vittorie e un solo pareggio. Per questo, non posso che ringraziare immensamente l’intera società per la fiducia e l’impegno costante che ha sempre messo in ogni singola stagione di Coppa dei Club", le parole di Domenico Puccilli, responsabile tecnico delle squadre.

La Romita Padel Club accede dunque di diritto alla Finale Nazionale Padel MSP Italia, in programma dal 12 al 14 luglio; accanto al club ternano, anche il Super Padel di Assisi che da Vice Campione Regionale parteciperà per la seconda volta consecutiva alla massima rassegna nazionale MSP. Nelle altre competizioni, vittoria del Buenos Aires con la loro squadra Sin Nombre nella Silver Cup, aggiudicandosi in questo modo anche un posto nella Supercoppa in programma il 12 gennaio 2025. Secondi classificati di Silver Cup sono gli atleti del Todi Padel Center.



Infine, le finali di Bronze Cup Generali Peruzzi/Lunghi di Perugia premiano i vincitori del Grata Loca di Marsciano, vincitori al misto di spareggio contro l’Asd Ventinella di Magione. Sarà possibile rivivere le emozioni delle finali con interviste ai protagonisti e momenti di gioco in tv questo mercoledì alle 22 su Retesole (canale 11 in Umbria e 110 in provincia di Roma) nella trasmissione Noi Sport by Msp Italia, in replica il giovedì alle 15 e la domenica con un doppio appuntamento, alle 14.15 e alle 22.30. Ogni puntata può essere inoltre rivista sul canale Youtube Msp-Noi Sport.

I partner

La Coppa dei Club 2024 si pregia dei seguenti partner: On Electric Charge Mobility, Tenax, Gimpadel, Gruppo Zatti, mentre sono confermati gli accordi con TAP Air Portugal, Cisalfa Sport e Acqua Cottorella.

Corriere dello Sport, Tuttosport, Today.it, Sport Club Magazine, PrimaPress e Mr PadelPaddle saranno anche quest’anno i media partner delle finali nazionali.

Partner regionali della Coppa dei Club Umbria sono Bartoccini Gioiellerie, Flexorlab centri medici fisioterapici, Agenzia Generali Peruzzi-Lunghi di Perugia, Why Sport e Nutrition, Arti Grafiche Paciotti, Perugia e Terni Today.