Loppi e il Circolo F3 di Ostia: "Abbiamo creato un'Academy"

Da quasi mezzo secolo è un mix di passione, sport e divertimento. Di generazione in generazione. Sono le caratteristiche vincenti del circolo F3, nel cuore di Ostia, un punto di riferimento nello sport del litorale romano dal lontano 1976. Nato esclusivamente come circolo del tennis per l'intuizione dell'allora fondatore Fausto Lopp i, nel corso degli anni la struttura ha aperto col passare del tempo le porte anche al padel. A distanza di quasi 50 anni è sempre la stessa famiglia Loppi, alla seconda generazione, a seguirne la gestione.

«Nel 2018 - racconta Paolo Loppi - i campi da calcetto sono stati sostituiti dal padel portando, finalmente a Ostia, questa disciplina che era in fase di nascita e che poi ha visto uno sviluppo enorme. Il circolo padel è frequentato da diverse centinaia di giocatori e per l'anno agonistico 2024 ha ben tre squadre che partecipano alla serie D della Federazione, oltre a partecipare a molte competizioni dilettantistiche». Uno dei punti di forza del circolo è la scuola padel «che copre ogni fascia di età, dai bambini, passando per i ragazzi per arrivare fino ai corsi adulti - continua Loppi - il nostro parco istruttori e maestri è di prima qualità, e, con l'utilizzo di un metodo omogeneo, garantisce una vera e propria academy. Tra i nostri allievi si intravedono già talenti che potrebbero incidere sul panorama sportivo regionale e nazionale nei prossimi anni: questa sarebbe la nostra più grande soddisfazione». Chiusura con gli obiettivi per il futuro: «Vorremmo - conclude Loppi - aumen- tare il numero dei frequentatori del circolo che da noi trovano un ambiente accogliente, professionale e stimolante, e volto al miglioramento del proprio livello tecnico di gioco».