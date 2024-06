Coppa dei Club Sardegna, Bamm campione regionale!

Il Bamm vince per la prima volta la Coppa dei Club Sardegna. Per il 4° anno consecutivo la competizione amatoriale a squadre organizzata dal MSP Italia ha preso il via anche in Sardegna, con 10 squadre per la provincia di Cagliari e 5 squadre per la provincia di Sassari. Domenica scorsa si è svolta la finale regionale nell’impianto sportivo “Padel Club Olmedo” ad Olmedo (SS) tra l’Ozieri Padel Club e il Bamm, con quest’ultimo che ha avuto la meglio con un netto 4-0.