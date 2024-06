Mediolanum Padel Cup a Palermo: trionfano Aima e Ciabattoni

Una cornice da sogno, a due passi dalla spiaggia di Mondello, grandi sfide, una vittoria da urlo. C'è tutto questo nei giorni perfetti vissuti da Clarissa Aima e Paola Ciabattoni , vincitrici al Country Time Club di Palermo della Mediolanum Padel Cup, l'Open targato Fitp con 15 mila euro di prize money. Un evento che ha infiammato il pubblico palermitano. Paola Ciabattoni - classe 2000 - e la sua nuova compagna Clarissa Aima (2001), hanno vinto il torneo femminile battendo in finale le numero uno del tabellone Lara Meccico e Chiara Giaquinta (rispettivamente numero 9 e 22 del ranking Fitp) col punteggio di 7-6, 5-7, 6-4. Una sfida combattutissima giocata nella calura dei primi giorni di estate palermitana in un Country Time Club di Palermo che ha fatto registrare un sold out clamoroso.

Le parole delle vincitrici

"Questo torneo mi è piaciuto - racconta Paola Ciabattoni - non mi aspettavo ci fosse tutto quel pubblico a sostenerci, sia nella semifinale che nella finale! Ci hanno trasmesso calore e fatte sentire subito a 'casa'. Non mi aspettavo di vincere ma lo desideravo tanto, ne avevo bisogno per ritrovare fiducia. Da quando ho iniziato a giocare con Clarissa ho ritrovato fame e voglia di fare sempre di più e sempre meglio. Lei in campo è una lottatrice, riesce spesso a rimanere fredda in alcune situazioni e a sostenermi nei miei momenti 'down' durante le partite. Insieme riusciamo a trasmetterci a vicenda la voglia di lottare e vincere e il feeling che abbiamo c’è stato fin da subito, prima nel campo che fuori paradossalmente. Inoltre vogliamo le stesse cose e questo è importante per una coppia che gioca perché abbiamo gli stessi obiettivi: cioè iniziare a viaggiare di più per fare classifica e poi provare ad entrare in qualche tappa premier. Un altro dei miei obiettivi nel frattempo è scalare la classifica nazionale e tentare di arrivare tra le prime 5 (magari entro fine anno) e infine entrare nel giro della nazionale".

"Abbiamo espresso il miglior gioco e ci siamo divertite - le fa eco Clarissa Aima - la finale è stata bella: tre ore e mezza di partita con tanto pubblico. Con Paola è il quarto torneo che giochiamo insieme, da febbraio. C'è una chimica fuori dal normale tra noi, ci capiamo con uno sguardo e viviamo il padel con le stesse emozioni. La vittoria di Palermo è stata inaspettata e per questo bellissima. Io sono di Novara, è la prima volta che venivo qua, il torneo è stato organizzato in modo perfetto. Palermo è una citta fantastica".