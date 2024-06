Padel e Salute, una crescita incredibile: che festa!

Si è conclusa sabato scorso la quinta edizione di Padel e Salute , l’evento che ha come obiettivo quello di promuovere la prevenzione medica a tutela della salute psicofisica, di sostenere il valore educativo e di coesione sociale dello sport.I risultati di questa edizione, promossa da Sapienza Università di Roma con il Villaggio della Salute allestito al Centro SapienzaSport, ha riscosso un successo enorme, come ci racconta il presidente e fondatore di Padel e Salute Prof. Stefano Arcieri : «Le previsioni di crescita sono state tutte confermate. Abbiamo effettuato un aumento del 20% degli accessi, per un totale di 1400 visite effettuate dal personale del Policlinico Umberto I e del Sant’Andrea. L’aumento è stato determinato da un lato dalla notorietà dell’evento, ormai sempre più riconosciuto, dall’altro dal fatto che abbiamo aumentato le specialità mediche presenti, ben 26 , e abbiamo dato opportunità a tante persone di poter accedere alle visite. Ha riscosso molto successo – ed eravamo timorosi all’inizio di inserirla – la geriatria, è stata una delle specialità più richieste insieme al counselling psicologico. Per quanto riguarda le singole patologie, hanno avuto più accessi la cardiologia, la fisiatria e la dermatologia: solo queste tre hanno raccolto più di 500 persone».

In campo anche Abel Balbo

A inaugurare la due giorni di prevenzione e sport, la partita che ha visto in campo l’ex calciatore della Roma Abel Balbo insieme al Direttore Generale del Policlinico Umberto I Fabrizio d’Alba. Presenti all’inaugurazione di venerdì pomeriggio anche la Magnifica Rettrice della Sapienza Antonella Polimeni, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il Presidente dell’Ordine dei medici di Roma Antonio Magi, il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I Fabrizio d’Alba, il direttore generale dell’Azienda ospedaliero- universitaria Sant’Andrea Daniela Donetti ed altre rappresentanti delle Istituzioni. Anche per quest’edizione è stato rafforzato il valore dell’inclusione, con la partecipazione di AIPD (Associazione italiana persone Down) per motivare le persone con disabilità a cimentarsi nell’attività dello sport e del padel. Inoltre, durante l’evento è stata presente una autoemoteca del Policlinico Umberto I per tutti coloro che hanno voluto donare il sangue.

Contestualmente al Villaggio della Salute, si è tenuto sui campi di padel del Sapienza- Sport il Master Finale dopo la fase svolta nei Circoli della Capitale. Il Master è stato vinto dalla coppia formata da Marco Caporilli e Susanna Cordone.

Tutti i numeri

«Tra medici, studenti, specializzandi e dottorandi, nelle due giornate, hanno contribuito alla realizzazione dell’evento più di 500 persone – continua il Prof. Stefano Arcieri -, il villaggio ha accolto complessivamente 3000 persone. Questo è un risultato straordinario che fa capire quanto il messaggio della prevenzione stia diventando sempre più importante tra i cittadini. Ringrazio SapienzaSport nelle persone del Prof. Maurizio Barbieri, l’Ad Loredana Fani, la Magnifica Rettrice Antonella Polimeni, i direttori generali dei Policlinici Umberto I e Sant’Andrea Fabrizio d’Alba e Daniela Donetti, le Istituzioni presenti e tutti coloro che hanno permesso la perfetta riuscita di Padel e Salute. Stiamo già iniziando a lavorare alla prossima edizione: siamo arrivati molto stanchi ma pronti a riunirci per programmare il prossimo appuntamento che si terrà a giugno 2025».