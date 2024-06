Coppa dei Club, Bruno Conti premia i nuovi campioni

Le parole di Conti

Nella giornata di sabato, oltre alla finale principale del tabellone Pro Team, si sono svolte anche le finali del tabellone High Team, con la vittoria del Domar Marrakaos per 3-2 contro il Garden Civitavecchia Rossa e del tabellone Starter Team, che ha visto il Busen B battere per 3-1 il Padeltwon Spritz. Terminata la fase provinciale, domenica mattina si è svolta la finale Regione Lazio che ha visto il successo del Padel Colli Portuensi White, vincitore contro il Latina Padel Club e la Scuola Padel Viterbo. Vincitori e finalisti sono stati premiati dalla famiglia Conti, con in testa Bruno Conti che ha consegnato le coppe dei primi classificati delle finali di Roma e Provincia e Regione Lazio. «Complimenti al MSP e a tutti i partecipanti – le parole di Bruno Conti durante le premiazioni –, come famiglia Conti stiamo portando avanti questo progetto per creare un ambiente di divertimento, chi frequenta il Centro viene qui a divertirsi e questa è la cosa più importante».