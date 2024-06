Padelness, che passione: tre giorni di show e sport a Napoli

Nomi top sul palco

Nel padiglione 4, dedicato a fitness e wellness, saranno allestiti un palco fitness musicale e un palco tone&olistic. Ci si potrà allenare e seguire lezioni con alcuni dei più importanti presenter nazionali e internazionali. Sul palco fitness musicale saliranno i trainer di Les Mills Italia e i presenter Jill Cooper (superjump), Gil Lopes (glp academy), Guillermo Gonzalez Vega (glam dance), Claudio Masi (just ki dance), Sergio Gallotta (fit kombat). Sul palco tone&olistic ci saranno i trainer di Les Mills Italia e i presenter Gennaro Setola (flyboard e body fly), Alessandro Muò - ambassador Adidas (functional), Nicola Rossi-ambassador Kappa (functional), Mihail Bordea (dinamic natural movement), Massimiliano Zinno (the pilates corner), Francesco Malatesta (functional), Sergio Sgambati (pilates), Stefano Esposito (yoga), Gaia Scippa (pilates), Francesco Buonfantino (functional) e Giuseppe Rossi (pilates).

Cinque campi di padel

Nel padiglione 5, dedicato al BtoC, saranno allestiti due campi di padel, di cui uno Frecciarossa, dotato di spalti per assistere a partite, tornei ed esibizioni. Nel campo centrale si svolgeranno tornei di padel tra ex calciatori di Serie A, in collaborazione con l’azienda X3 Por Tres; tornei amatoriali e partite esibizioni tra vip e campioni di padel e le semifinali e finali degli Open maschili e femminili di tutte le categorie, organizzati da Salvatore Caserta. Nell’altro campo si svolgeranno i quarti di finale degli Open maschili e femminili di tutte le categorie. In questo padiglione ci saranno espositori e aziende legate al mondo del padel e, tra le più innovative, Dragonet, realtà napoletana, conosciuta e apprezzata in tutta Europa. Nel padiglione 6, dedicato al BtoB, ci saranno tre campi di padel. Uno sarà dedicato a lezioni e clinic della durata di 60 minuti (massimo 4 partecipanti): un personal trainer si occuperà del warm up, un maestro di padel svolgerà la parte centrale della lezione sul campo e un operatore specializzato in pilates/posturologia seguirà la fase di stretching post allenamento. Saranno presenti maestri nazionali come Matteo Russo, Giulia Porzio, Alvaro Lopez, Antonio Tricarico, Stefano Tricarico, Marco Chenlo e Agustin Collosso. Con loro i maestri/giocatori dei circuiti Wpt: Alberto Lozano, Pedro Josè Pérez Duràn, Lautaro Del Negro, Pablo Zalguizuri, Ignacio Gonzales e Viktor Sveenson. Gli altri due campi saranno dedicati ai quarti degli Open maschili e femminili di terza, quarta e quinta categoria, nonché alle esibizioni degli atleti appartenenti alla categoria di persone con disabilità.

Spazio al dibattito

Padelness proporrà anche un calendario di convegni e conferenze con cui verranno esplorate tematiche importanti sia dal punto di vista imprenditoriale, finanziario e manageriale, sia per il settore “fitness”, con esperti che condivideranno le loro conoscenze e analizzeranno le più recenti tendenze, offrendo insights preziosi agli appassionati e alle aziende che operano nel settore. Padelness è un progetto ideato e realizzato da Eventi in Mostra Srl (nelle persone di Marianna Perruno e Massimilano Esofaco), con il patrocinio e sostegno del Comune di Napoli-assessorato al Turismo e alle Attività produttive e il patrocinio di Regione Campania, Coni Campania - che ha inserito Padelness tra gli eventi ufficiali di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 -, Ussi Campania, Sugc Campania, Ciwas e associazione Side by Side-Value through diversity. Main partner di prestigio è Frecciarossa, che promuoverà la tre giorni attraverso una campagna dinamica a bordo dei treni e nelle stazioni italiane. L’offerta speciale eventi concederà ai viaggiatori, in arrivo a Napoli per Padelness, una percentuale di sconto fino all’80% sul prezzo base del biglietto per Le Frecce. L’agenzia di viaggi Planet Travel promuoverà e coordinerà, in rete con i tour operator, i soggiorni Padelness, mentre i colossi Les Mills (leader mondiale nel fitness di gruppo) e Rex (community internazionale di imprenditori e ceo che opera nel campo dell’innovazione fitness) arriveranno in città con le loro realtà sportive e imprenditoriali.