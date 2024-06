Il Padel MIXTO in azienda, un antidoto alla omologazione

CUNEO - Il Padel MIXTO, che porta persone in campo con e senza disabilità nella stessa coppia, continua ad offrire opportunità anche in occasione del “DEI (Diversità, Equità, Inclusione) Day Michelin”, presso lo stabilimento Michelin di Cuneo. L’ASD Sportinsieme Roma, con il presidente Luca Alessandrini e l’atleta Roberto Punzo, riferimento per il padel in carrozzina e Colonnello dell’Esercito, hanno partecipato all’evento aziendale, ribadendo prima nella mattinata, incontrando le altre realtà sportive e sociali presenti all’evento.