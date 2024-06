RAI si conferma campione del Grandi Firme di padel

Rai si riconferma Vincitrice del Titolo Grandi Firme Padel nella Special Edition andata in scena Giovedì 27 Giugno presso il Forum Sport Center in occasione delle celebrazioni del Trentennale....la sfida continua! Ancora un grande evento con la presenza di 12 Squadre/Testate provenienti da tutto il mondo della Comunicazione. Quasi tutti i Giornalisti provenienti dalle redazioni romane ma l'ormai grande attaccamento a questa Manifestazione Sportiva, che li fa scendere in campo da circa 35 anni, e' stato confermato con la presenza di Stefano De Grandis di Sky Sport e Marco Capponi di Milano Finanza scesi direttamente da Milano, con la presenza di Valentina Catoni unica donna ma in coppia con Luca Parmigiani per il Corriere dello Sport, con la presenza del Direttore Roberto Sommella e del portavoce del sindaco Gualtieri , Luigi Coldagelli , del Vice Direttore del Tg 5 Fabio Tamburini .

Grandi Firme Padel: le coppie

Come detto la coppia Semprini ( in campo appena terminato la conduzione della puntata de La Vita in diretta) e Bozzacchi in rappresentanza della RAI vincono per la Quarta volta consecutiva nonostante sulla strada quest'anno abbiano incontrato validissimi avversari come La 7 con Pellacani/Stolfi e Dazn con Giustiniani/Morselli e i "cugini" del TG1 Metalli/Coldagelli. La Special Edition del Grandi Firme Padel si e' organizzata grazie alla presenza dello Sponsor Ufficiale NUII -una nuova avventura nel mondo del gelato. Il Comitato Organizzatore presieduto da Franco Corapi ha poi da anni il supporto organizzativo di MSP Movimento Sportivo Popolare e di Cisalfa. Per tutta la serata nell'area ospitalita' tutti i giocatori, i loro accompagnatori e gli ospiti del Forum hanno potuto saggiare oltre ai gelati NUII anche la nuovissima bevanda analcolica ed energizzante S-NAP SHOT.

La Special Edition ha fatto scendere in campo 12 squadre/testate divise in 3 gironi da 4. Dalle 18.30 in poi si sono disputati gli incontri sui tre campi con partite da 20' ciascuna, al termine della fase a gironi si sono classificate le prime di ogni girone e la migliore seconda. Dopo la Finale, dove Rai non ha lasciato scampo a LA7, le premiazioni e il brindisi finale condotte dal noto volto televisivo Massimo Martinelli. A premiare era presente il Vice Preside MSP Roma Luigi Ciaralli come Top Player e' stato premiato Marco Capponi di Milano Finanza mentre per il miglior Gesto Tecnico e' stato premiato Fabrizio Innocenti di Ansa.

A tutti i Giornalisti partecipanti il Forum Sport Center ha consegnato un invito Ufficiale per la Festa dei Trenta Anni che si terra' il 5 Luglio e dove saranno presenti molte attrazioni come i ballerini di Ballando con le Stelle e il DJ Set di Stefano Capasso. A Franco Corapi un commento sull'evento "Certe volte, dopo aver ammirato lo straordinario successo di ogni Manifestazione Sportiva del Grandi Firme, mi chiedo a cosa e' dovuto questo attaccamento, questa partecipazione, questo volerci essere a tutti i costi, poi pero' riesco a trovare subito la strada".

"È vero che noi del Comitato Organizzatore cerchiamo di curare al meglio ogni dettaglio dell'evento e che facciamo in modo che tutti i giornalisti si sentano attori fondamentali ma l'aver mantenuto nel tempo questa Manifestazione di settore dove possono parteciparvi solo ed esclusivamente gli iscritti all'Albo rende il tutto unico e i giornalisti lo sentono proprio. Ringrazio pertanto ancora una volta chi ha creduto in noi e mi auguro a breve di poter ricostruire un Torneo che duri piu' tempo e che coinvolga le redazioni di tutta l'informazione italiana e di piu' città!"