Triay e la nuova vita: “Pronta alla sfida”

Nata a Mahon nell’isola di Maiorca il 28 giugno 1992, Gemma Triay, attuale n.3 del ranking, è una delle regine del padel con una percentuale di vittorie del 78%. Possiamo dire che all’inizio del 2024 per Gemma era quasi un anno “zero”, avendo scelto di prendere per mano Claudia Fernandez, classe 2006, dimostratasi poi una delle giovani più strabilianti in Premier, con cui ha già vinto in Francia e in Cile, dopo aver disputato diverse semifinali e finali nelle altre tappe. Per la 18enne di Madrid è stata un’esperienza unica e di grande crescita affianco a una campionessa del mondo e maestra indiscussa, mentre per Gemma si è trattata di una nuova e stimolante sfida che sta dando i suoi frutti.