Il Padel Village femminile conquista subito la Serie C

Grande festa a Civitavecchia: il Padel Village femminile vola in Serie C. Dopo un lungo percorso fatto di tante battaglie le ragazze vincono anche l’ultima sfida contro il Green Padel e si aggiudicano la promozione tanto desiderata. Il Padel Village – che in questi giorni compie tre anni (la struttura è stata fondata nel luglio 2021) – è già diventato un punto di riferimento nel territorio, non solo in ambito laziale. Uno spazio di 15mila metri quadri di terreno (siamo a 70 chilometri da Roma) dove in questi pochi anni sono nati campi, progetti, sogni. E sullo sfondo ce n’è uno ancora più grande: quello cioè di conquistare la massima serie.

Presente e futuro

È evidente la soddisfazione di Gino Tidei, proprietario del Padel Village, innamorato di questa di- sciplina. La scelta di puntare sul padel nel 2021 è stata dettata dalla grande passione per questo sport. Adesso Tidei si gode la promozione in C della squadra femminile. "Voglio fare i complimenti a tutto il team – dice Gino Tidei – a partire da CarlottaNardi, istruttrice ed ex giocatrice di Serie B, e poi FedericaPanini, MoniaCecoli, TailaMagazzeni, MarziaMilesi, SimonaGrato e DaniaCorocher. Il livello del Padel Village è cresciuto enormemente in questo anno – puntualizza il proprietario del circolo di Civitavecchia - . Abbiamo sfiorato di un soffio il campionato Msp arrivando tra le prime quattro squadre, ora con il passaggio in Serie C è arrivata l’ulteriore conferma dell’ottimo lavoro svolto quest’anno grazie soprattutto alla direzione di tutta la squadra maestri che ha guidato le nostre ragazze fino all’ultimo game. La marcia in più nel nostro circolo è l’affetto dei tanti amici che ci supportano in ogni partita. È stato un anno di grandi soddisfazioni e successi". Ma non finisce qua, parola di Gino Tidei. "Stiamo già lavorando da oggi – conclude il proprietario del circolo – con i primi contatti con un progetto che in tre anni possa portare il Padel Village a giocare in Serie A".