FIP Platinum Sardegna: a Cagliari scocca l'ora di Belasteguin e degli altri big

La prossima volta di Fernando Belasteguin a Cagliari sarà da turista. O magari da manager o, chissà, da coach. Intanto, però, la leggenda argentina del padel può essere applaudito al TC Cagliari dove domani (martedì 16 luglio) inizierà il main draw del FIP Platinum Sardegna. L'esordio di "Bela" - all'ultima stagione da professionista, prima del ritiro a fine anno - è previsto il suo esordio da numero uno del tabellone in coppia con Javi Garrido , spagnolo di Cordoba e numero 11 del ranking FIP, due posizioni in meno del compagno. A proposito: Belasteguin ha festeggiato l'Argentina vincitrice della Coppa America a Madrid (da dove è partito per Cagliari) in una sorta di gemellaggio con gli spagnoli e con il suo compagno Garrido, che invece ha celebrato il trionfo della Spagna all'Europeo. Nel programma di domani, l'argentino sarà il golosissimo dessert di una giornata di padel di alto livello, perché entreranno in gioco i big del tabellone principale. Bela giocherà il terzo match del programma serale (che partirà alle 17), dopo l'esordio dei numero due del tabellone, Momo Gonzalez (n° 12 del ranking FIP) e Edu Alonso (contro due qualificati) e di Leal-Campagnolo (numero 5 del seeding) opposti agli spagnoli Jofre-Hernandez .

Tabelloen maschile

Sarà spettacolo già all'apertura di giornata sul Centrale con la coppia argentina Lamperti-Tolito: il primo, a quasi 46 anni, è un'altra leggenda della disciplina, il secondo è invece amatissimo dalla generazione Z per i suoi colpi impossibili e spettacolari che infiammano social – opposta agli italiani Perino-Dominguez. Un primo assaggio "tricolore" in attesa degli Europei che si disputeranno la prossima settimana sempre al TC Cagliari. Occhi puntati anche sul campo 1, con il primo match del pomeriggio (non prima delle 17) che vedrà in campo i 'Superpibes' italiani Graziotti-Abbate, in impennata di risultati e crescita tecnica, contro due qualificati. L'altro azzurro Aris Pationiotis sarà invece impegnato sul campo 2 in mattinata.

Tabellone femminile

Nel femminile le numero uno del torneo, Virginia Riera-Carmen Goenaga aprono il programma alle 9 del mattino sul campo numero 3 contro una coppia qualificata. A seguire, in campo una delle italiane più forti, Chiara Pappacena in coppia con l'argentina Valenzuela contro due qualificate, mentre in serata, più o meno quando giocherà Bela, ecco Giorgia Marchetti in coppia con la francese Godallier. Altra italiana in grande ascesa (27 del ranking FIP e 5 del tabellone) è Carolina Orsi, che gioca come secondo match del mattino sul campo numero 4 in coppia con Nuria Rodriguez contro le spagnole Martinez-Canovas. Infine, esordio contro le spagnole Navarro-Canellas per la coppia italiana Petrelli-Stellato, come terzo match serale sul campo numero 5. La numero 4 del ranking FITP Lorena Vano gioca il primo match della giornata sul campo 4, mentre Carlotta Casali sarà secondo match pomeridiano sul campo 3. Infine, Martina Parmigiani sarà sul campo 4 come ultimo match serale. Nella tarda serata di ieri, si è chiuso il tabellone dei qualificati che potrebbe aver catapultato nel main draw altre coppie azzurre molto attese in vista del'Europeo, come ad esempio Sinicropi-Di Giovanni.