Dorado Center, il fiore all’occhiello di tutta la Puglia

Otto campi, circa 600 iscritti, un'accademia per lo sviluppo dei giovani nell'ottica di coltivare dei campioncini in casa, una nuova area di 5 mila metri quadrati dedicata completamente ai bambini. Sono i numeri del Dorado Padel Center . Ci troviamo a Trani, sulla strada provinciale che conduce ad Andria, nel cuore della Puglia.

Puglia a tutto padel

Fondato con l'obiettivo di promuovere il padel, il circolo rappresenta uno dei centri più grandi in Puglia dedicati esclusivamente a questo sport. Attualmente dispone di otto campi da padel di ultima generazione «e offre un’esperienza di gioco eccellente ai propri membri e visitatori - sottolinea il ceo del Dorado Padel Center, Vincenzo Jannuzzi -. Al momento abbiamo circa 600 soci iscritti e partecipiamo attivamente a campionati federali, sia a livello nazionale che internazionale, consolidando la nostra presenza nel mondo del padel competitivo». Un occhio di riguardo è dedicato all'aspetto legato alle giovani promesse. «Sin dal primo giorno - prosegue Jannuzzi - abbiamo deciso di mettere al centro del nostro progetto la creazione di un'accademia per lo sviluppo dei giovani. Grazie al lavoro costante e alla qualità dei nostri maestri, i risultati non si sono fatti attendere. Nel 2023, infatti, Enzo Vista e Antonio Veneziani hanno vinto tre Fip Promises Junior a Zeist, Bari e Ancona, diventando vicecampioni d’Italia a squadre Under 16. Enzo Vista e Flavia Coppola sono stati convocati per i mondiali in Paraguay. Nel 2024, lo stesso Enzo Vista, e Lorenzo Bogarin hanno vinto il Fip Promises di Novara, mentre Marta Lacarpia e Matilde Scarcella sono diventate campionesse italiane Under 12».

Gli obiettivi del Dorado Center

Un presente florido e un futuro spalancato verso nuovi orizzonti. «Il nostro focus principale - dice ancora il ceo del Dorado Padel Center, Vincenzo Jannuzzi - resta la soddisfazione dei nostri clienti. Nel 2024 abbiamo investito per coprire ulteriori quattro campi (arrivando a sette) per garantire un livello di gioco sempre eccellente e abbiamo migliorato la qualità del nostro centro lanciando un nuovo servizio di ristorazione. Ma non ci fermiamo qui, stiamo creando un’area di cinquemila metri quadrati dedicata completamente ai bambini, per permettere ai genitori di godersi serenamente lo sport con i loro figli. Accogliere dei grandi eventi al Dorado Padel Center? Già nel 2022 abbiamo ospitato con successo un torneo Fip Star, con molti giocatori che oggi sono nella top 100 mondiale. Abbiamo dimostrato la nostra capacità di organizzare eventi di alto livello. Sicuramente vogliamo continuare su questa strada».