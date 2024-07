FIP European Padel Championships: l'Italia maschile travolge l'Ungheria, domani la sfida con la Svizzera

CAGLIARI - Ancora un risultato netto per l' Italia nel day 1 dei FIP European Padel Championships , in corso a Cagliari . Dopo il successo delle ragazze contro la Finlandia , le tre coppie azzurre maschili (teste di serie nel gruppo B) hanno centrato un altro 3-0 nel "tie" di questo pomeriggio contro l' Ungheria . Giulio Graziotti e Aris Patiniotis hanno aperto la contesa contro Andre Biro e Oliver Szakacs , senza lasciare loro neanche un game (6-0 6-0 in poco più di 40 minuti). Hanno invece concesso un gioco agli avversari Riccardo Sinicropi e Facundo Dominguez , 6-1 6-0 contro Schmidt-Bohn/Weidinger , poi è stato il turno di Simone Cremona e Marco Cassetta , che hanno chiuso 6-0 6-2 contro Toth/Urvolgy .

I prossimi appuntamenti dell'Italia maschile e femminile

La Nazionale guidata da Marcela Ferrari tornerà in campo domani per il day 2, con le ragazze (prime nel gruppo C) in campo domattina alle 9, anche loro contro l'Ungheria (che oggi ha perso 1-2 contro la Germania). Gli uomini torneranno invece a giocare alle 16, stavolta contro la Svizzera. Tra le donne uno degli incontri sulla carta più equilibrati sarà quello tra Francia e Portogallo, mentre nel maschile sarà battaglia tra Svezia (altra testa di serie) e Portogallo.