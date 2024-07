Ligita Motiejauskaite: "Lituania in grande crescita e con i social media racconto e promuovo questo sport"

La spinta social

Un incontro casuale che poi si è trasformato in una passione più seria. Ligita ha creato un brand dedicato all'abbigliamento per i giocatori di padel ed è molto attiva anche sui social media. "Credo che i social media possano fare tanto per la crescita del padel, raccontare alle persone che è uno sport adatto a tutti, non solo ai professionisti. Gli sport con la racchetta normalmente sono molto impegnativi, anche mentalmente, il padel permette di divertirsi e di essere attivi, e questo vale sia per i giovani che per i meno giovani. In più c'è un'atmosfera bellissima e in questo è uno sport molto moderno, con tanta interazione, non c'è il singolo ma sempre la squadra". Sui suoi giocatori modello, infine, Ligita non ha dubbi: "Sicuramente Marta Ortega. Ho avuto la possibilità di giocare contro la Spagna: abbiamo parlato, è una persona fantastica e molto professionale. E' stato bello osservarla, vedere la motivazione che ha, come si prepara per le partite, e come gioca".