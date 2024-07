FIP European Padel Championships, l'Italdonne vince ancora e nei quarti trova la Danimarca: “Siamo concentrate e unite”

Nove match a zero, punteggio pieno e pronostico ampiamente rispettato. L'Italia femminile di Marcela Ferrari chiude la tre giorni del girone C dei FIP European Padel Championships senza concedere un set e lasciando pochi game a Finlandia, Ungheria e, oggi, alla Germania, che si qualifica come seconda e andrà a incontrare la Spagna. Stamattina Marcela Ferrari ha deciso per il turn over, schierando Parmigiani-Vano, Orsi-Stellato, Pappacena-Sussarello, e concedendo un turno di riposo a Giorgia Marchetti e Carlotta Casali in vista dei quarti di finale con la Danimarca. “Sì, Marcela fa giocare tutte alternando le coppie, noi siamo una squadra molto unita anche fuori dal campo, ma con questo tipo di scelta tutte ci sentiamo importanti e utili per l'obiettivo finale, che è quello di centrare un grande risultato per questo Europeo in casa”, spiega Chiara Pappacena, una delle 'senatrici' azzurre. Accanto a lei, Martina Parmigiani e Lorena Vano si allineano al raigonamento: “Scendere in campo oggi e contribuire a questa vittoria per 3-0 è stato bello ed emozionante, vogliamo fare qualcosa di importante qui a Cagliari”. Contro la Danimarca Italia favorita, ma guai ad abbassare la guardia, anzi, la racchetta. “La Danimarca? Non ragioniamo in questi termini – spiega Giorgia Marchetti - noi ragazze scendiamo in campo pensando al nostro rendimento e a fare al meglio quello che abbiamo preparato per ogni singolo match. Certo, studiamo le avversarie, ma il rispetto per chi è dall'altra parte della rete non cambia in funzione di una maglia di diverso colore”.