Luxury Padel Open a Porto Cervo: i campioni del calcio al Padel Deer

Porto Cervo - Il 26 luglio l'estate in Costa Smeralda si è arricchita di un nuovo evento sportivo di lusso con l'arrivo del "Luxury Padel Open". La prestigiosa manifestazione ha scelto Porto Cervo come palcoscenico della sua Summer Edition, con Davide Bettolini, CEO di Luxury Padel Open, incaricato anche della gestione del rinomato centro sportivo Padel Deer.

I campi blu del Padel Deer hanno già visto transitare nel mese di Luglio alcune delle stelle più luminose del calcio internazionale. Sono molti i campioni che hanno giocato in questa location come Manuel Locatelli, Luca Pellegrini, Alessio Romagnoli, Gianluca Scamacca, Jorginho, Davide Frattesi, Theo Hernández, Alvaro Morata, Antonio Candreva, il celebre allenatore Roberto Mancini e noti esponenti del mondo digitale, tra cui gli influencer Mariano Di Vaio e Ignazio Moser.

La Summer Edition del Luxury Padel Open è stata organizzata in collaborazione con Dario Marcolin e Nicola Amoruso. Questo evento sportivo ha visto la partecipazione di numerosi ex campioni dello sport, come Luca Toni, Luca Ceccarelli, Mauro Esposito, Alessandro Cucciari, Gennaro Di Napoli (CEO di Luxury Padel) e altri volti noti come Gimmy Ghione, Danilo Iervolino (presidente della Salernitana) e Fabio Civitella oltre ai nomi già menzionati.

Luca Toni e Dario Marcolin si sono aggiudicati la vittoria della prima tappa della Summer Edition, in un torneo che ha riscosso grande successo e visibilità. Questo risultato è stato possibile anche grazie al supporto di sponsor prestigiosi come Cusani 10 (luxury real estate), Head Padel, Powerade, Acqua Vera, Athos Sardinia Fish, Surrau e Studio BeDa.

Con la partecipazione di Plastic free Olbia per sensibilizzazione all’uso della plastica e la pulizia dei mari.

L'evento ha rappresentato non solo un'importante competizione sportiva, ma anche un'occasione di incontro e divertimento per i partecipanti e gli spettatori, consolidando ulteriormente la reputazione di Porto Cervo come destinazione di élite per eventi di alto livello. Con il successo di questa prima tappa, il Luxury Padel Open si prepara a continuare la sua serie di tornei estivi, promettendo nuove emozioni e spettacolo per gli appassionati di padel e sport.