Padel Rende, partenza con slancio dopo la pausa di Agosto

Dopo la breve pausa di agosto, riprendono le attività al Padel Club Rende . Il primo appuntamento del mese di settembre è previsto per venerdi 6 con un torneo di terza fascia maschile.

Sabato 7 settembre ci sarà un "Open Day" di Pickleball con torneo finale. Per il 18 settembre è in calendario un Open misto con montepremi. Oltre alle attività federali sono in calendario numerose attività sociali e ricreative.

Nel week end 20/22 settembre si effettuerà la tappa provinciali del circuito "Road to Torino di Pickleball" valevole per la qualificazione alla fase regionale.

Dal 15 settembre ripartono le attività didattiche della scuola Padel e dei corsi collettivi.

Tenetevi pronti, vi aggiorneremo su tutte le nostre attività.