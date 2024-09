Barbara Vitantonio: "Le emozioni del mio lavoro"

Il padel non poteva che essere nel suo destino. Nata in Argentina, nella provincia di Neuquèn e cresciuta a Posadas, Barbara Vitantonio è una delle punte di diamante del Premier Padel, il Circuito organizzato dalla Federazione Internazionale Padel con il supporto delle associazioni dei giocatori e giocatrici e del QSI. La giornalista argentina la vediamo spesso a bordo campo per le interviste post match e la incontriamo tra una tappa e l'altra del Circuito che vede quest'anno ben 24 appuntamenti sparsi in quattro continenti. "Ho lavorato per dieci anni a TyC Sports, una Tv argentina specializzata in calcio e motori - racconta in esclusiva Barbara - dopo che mi sono trasferita in Italia, a Cagliari, è iniziato il mio percorso lavorativo nel padel con il canale della FITP SuperTennis. In occasione delle Cupra FIP Finals di tre anni fa, che si sono svolte proprio in Sardegna, la Federazione cercava una giornalista che sapesse parlare bene lo spagnolo, poiché nel padel la maggior parte dei giocatori proviene da Spagna e Argentina. Da lì il padel è diventato il mio lavoro principale".