Ecco il Borussia Village: dal calcio alle racchette

Dieci campi, due colori, tante discipline, con il padel al centro del progetto. È il Borussia Village , «il centro sportivo più attrezzato e coinvolgente della periferia di Roma, a due passi dal Grande Raccordo Anulare», dicono dal club capitolino. Ci troviamo in zona Casilina. «Il Borussia nasce negli anni Settanta, come circolo calcistico», spiega Marco Schiavi , manager dell'area padel. Un nome che deriva dalla passione del fondatore, Umberto Valentini, simpatizzante del Borussia Dortmund . Da qua la scelta dei colori: la società è giallonera come il club tedesco, capace lo scorso giugno di issarsi fino alla finale di Champions League. Qua ha mosso i primi passi l'ex calciatore Alessandro Sgrigna, scuola Inter, poi transitato in A al Torino. «Prima il circolo era consacrato al calcio e al tennis - dice Schiavi -, dagli anni Settanta è diventato un centro polifunzionale. Adesso nel nostro centro sportivo convivono numerose discipline tra le quali, oltre al padel, anche il tennis, il calciotto, il calcetto, la danza e le arti marziali. Oltre a ristorante e bar. Là dove c'era prima il campo di calcio sono stati creati dei campi di padel. In tutto sono dieci: nove coperti e uno scoperto».

Borussia Village, i numeri

Il padel al Borussia Village ha fatto il suo ingresso quasi sei anni fa. Prima con tre campi. Da marzo dell'anno scorso sono arrivati infine gli altri sette. Perché a Roma c'è sempre grande voglia di padel. La Capitale, secondo gli ultimi dati, conta oltre mille campi da padel e secondo l’app Playtomic (applicazione per prenotare partite e campi) a Roma si giocano più di 300mila match al mese. «Basti dire che ad esempio la sera i campi sono sempre pieni - sottolinea il manager dell'area padel del Borussia Village -. Nel nostro circolo c'è anche un'academy per adulti e bambini pronta a ripartire a settembre. Organizziamo tornei, eventi - sia a squadre individuali - e centri estivi. Il numero degli iscritti? Solo limitatamente al padel gravitano circa 7-800 che arrivano a 1.500 se consideriamo pure il tennis. Inoltre abbiamo tre squadre maschili iscritte ai campionati federali (in Serie D) e ospitiamo eventi di grandissimo livello come il Roma Padel League», un torneo amatissimo nella Capitale aperto a professionisti e amatori (l'anno scorso è stato disputato in cinque diversi circoli di Roma, per questa edizione invece l'evento sarà ospitato da sei club).