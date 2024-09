"Marta Ortega un esempio. A lei il premio Legend"

Dopo quasi un mese di pausa, si sono riaccesi questa settimana i riflettori sul circuito Premier Padel, con il P1 in programma a Madrid che vedrà in campo tutte le migliori coppie al mondo. Per quanto riguarda l’Italia, però, cresce soprattutto l’attesa per gli Italian Padel Awards . A tre settimane dall’appuntamento, il Content Director Alessandro Lupi ha rivelato una grandiosa notizia per gli appassionati italiani della pala: la leggendaria Marta Ortega parteciperà alla cerimonia ricevendo il premio per la categoria Legend.

L'esempio di Ortega

Classe 1997, la spagnola è oggi numero 7 del ranking FIP, e non ha bisogno di particolari presentazioni. Nel 2019, a 22 anni, è diventata anche la più giovane giocatrice di sempre a occupare il trono dell’allora World Padel Tour. E nella scelta, ha fatto capire il giornalista e presentatore, ha pesato anche il legame creatosi con Roma, dove la madrilena ha scritto la storia. Insieme a Gemma Triay, nell’estate del 2023, ha infatti trionfato nel primo storico Major al femminile del circuito Premier Padel. La chiave del suo successo è la perseveranza, che l’ha portata ad abbinare alla sua straordinaria pulizia tecnica anche una preparazione fisica di altissimo livello. D’altronde, la determinazione la definisce sia come atleta che come persona Così, negli anni non ha voluto rinunciare agli studi, conseguendo la laurea in medicina. Passava la mattinata in ospedale come tutti i colleghi, poi – al pomeriggio – si dedicava agli allenamenti. «Ortega merita il premio perché è un esempio virtuoso di come lo sport professionistico possa conciliarsi con il resto della vita privata. Una giocatrice professionista, che ha avuto la forza di pensare anche al proprio futuro fuori dal campo, con tutte le difficoltà del caso», ha spiegato Lupi.

Premio event

Come detto nelle settimane precedenti, la terza edizione degli Italian Padel Awards premierà alcune nuove categorie. Tra queste, il Padel Trend Expo, che a gennaio ha vissuto la sua seconda edizione, avrà il riconoscimento per la categoria Event. «Come gli Italian Padel Awards, Padel Trend Expo ha fatto ugualmente da precursore per eventi del suo genere. Basti pensare che il primo anno hanno fatto registrare 18mila persone, e nel 2024 – al MiCo di Milano – si è andati oltre quota 20mila, con 130 espositori, sei campi a disposizione e la presenza di stelle come Mike Yanguas, Coki Nieto, Momo Gonzalez, Javi Garrido, Gemma Triay, Carolina Orsi. E nel 2025 si faranno le cose in grande con lo spostamento verso i futuri padiglioni olimpici di Fiera Milano».