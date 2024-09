Padel 8 Milano: una struttura d'eccellenza in Lombardia

Una location unica e suggestiva, nuova di zecca, all’interno dell’Ippodromo Snai di San Siro. È il circolo Padel 8 a Milano. Si trova in via Diomede, ad angolo con piazzale Lotto e al momento conta quattro campi indoor e uno outdoor. "Ma a breve verrà realizzato un sesto campo anche questo coperto – annuncia Marco Uda , direttore di Padel 8 - . Si tratta di una struttura nuovissima che verrà inaugurata nei prossimi giorni. Crediamo che il padel abbia ancora molto da dire e che nonostante i numerosi centri presenti a Milano, una struttura come la nostra mancasse ancora e possa arricchire in maniera sensibile le opportunità di giocare in location sempre migliori e più moderne".

Ambizioni

Un circolo giovane ma con grandi ambizioni. "Visto il grande apprezzamento che abbiamo incassato nella giornata di presentazione del circolo, lo scorso 11 luglio – prosegue Marco Uda – puntiamo in breve tempo a diventare punto di riferimento per principianti, appassionati e giocatori esperti. Uno dei nostri obiettivi è quello di creare da subito una scuola padel di livello, grazie alla scelta di un team di maestri coordinati dalla maestra nazionale Karin Cappelletti, e iscrivere ai vari campionati federali più squadre in rappresentanza del nostro circolo", aggiunge il direttore di Padel 8.

Struttura al top

Campi di ultima generazione, spogliatoi completi di ogni comfort e un parcheggio privato. C'è tutto questo all’interno del circolo Padel 8 che offre corsi per adulti e ragazzi ma anche lezioni private. Ma siamo solo all’inizio. "Il nostro obiettivo principale per il futuro e renderci protagonisti nel divulgare il nostro sport sul palcoscenico milanese, ospitando sia eventi e tornei federali anche di alto livello (siamo tra i pochissimi a Milano ad avere 2 campi omologati per il gioco esterno con le misure regolamentari per gli out), sia eventi aziendali o privati – sottolinea Marco Uda -. Siamo all’inizio di questa avventura. Noi non ci poniamo limiti, perché come ha detto il grande Michael Jordan 'nello sport i limiti spesso sono solo una illusione' ".